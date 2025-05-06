Сколько собрали на Met Gala–2025

5 мая в Нью-Йорке прошел "Бал Института костюма музея Метрополитен", который больше известен, как Met Gala. Мероприятие организуют ежегодно для сбора средств для поддержки существования и работы Института костюма музея Метрополитен, пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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В 2025 году на гала-ужине собрали рекордную сумму – 31 миллион долларов. Это самый большой показатель за всю историю бала: 77 лет. Эта сумма состоит из таких поступлений:

Для того, чтобы попасть на благотворительный бал, нужно приобрести индивидуальный билет, который стоит 75 тысяч долларов . За последние несколько лет билеты выросли в цене втрое.

. За последние несколько лет билеты выросли в цене втрое. Кроме того, стоимость столиков на 10 человек стартует от 350 тысяч долларов.

Корпоративные спонсоры и некоторые звезды делают большие пожертвования на работу музея. Также довольно распространенная практика, что компании покупают билеты для знаменитых людей. Так бизнесы пытаются продвигать свои бренды.

Что известно о Музее искусства Метрополитен

Это известный художественный музей США, который основали в Нью-Йорке в 1870 году. Главное его здание расположено в Центральном парке на Манхэттене, филиал – в парке Форт-Трайон. Метрополитен – это один из самых посещаемых музеев в мире.

В 2024 году на мероприятии собрали примерно 26 миллионов долларов. Это на 4 миллиона больше, чем годом ранее. Кроме того, прошлом году на Met Gala удалось собрать почти вдвое большую сумму, чем 10 лет назад, по данным The New York Times.