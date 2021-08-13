Ліонель Мессі спровокував рекорд криптовалюти ПСЖ та допоможе збагатитися Джеффу Безосу 

Легендарний футболіст Ліонель Мессі усю свою професійну кар'єру провів в Іспанії. Попри те, що він гідно захищав кольори Барселони, у 2021 році спортсмен та футбольний клуб не змогли домовитися щодо нового контракту. Саме тому відомий аргентинець перейшов у ПСЖ. Французький клуб здивував усіх, заявивши, що у контракті Мессі прописана оплата у криптовалюті.

Хід Парі Сен-Жермен – це ще одна гучна перемога цифрових валют. З офіційної заяви ПСЖ стало відомо, що цифрові монети включені до "вітального пакета" Мессі. Йдеться про фанатські токени ПСЖ, які надасть компанія Socios.com.

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ПСЖ платитиме Мессі у криптовалюті

Футбольний клуб не повідомляє, скільки саме токенів отримає Ліонель Мессі. Проте, там наголосили, що йдеться про значну кількість віртуальних монет. Варто зазначити, що ПСЖ не розкриває усі фінансові деталі щодо угоди з футболістом.

Токени фанатів – це вид криптовалюти, який дозволяє їхнім власникам впливати на незначні рішення, пов'язані з їхньою улюбленою командою. Цю послугу також планують запозичити англійський Манчестер Сіті та італійський Мілан. Як і біткойн та інші цифрові валюти, токени ПСЖ можна продавати та обмінювати на біржах. Крім того, з класичними криптовалютами їх також поєднує коливання ціни.

Як Ліонель Мессі вплинув на токени ПСЖ

У ПСЖ повідомили, що оголошення про перехід Мессі до клубу призвело до активізації торгівлі фанатськими токенами. Протягом кількох днів напередодні офіційного приєднання аргентинця до французького футбольного клубу обсяги торгів цієї криптовалюти перевищили 1,2 мільярда доларів. На фоні спекуляцій щодо Мессі вартість цифрової монети злетіла на 130%, встановивши рекорд на рівні 60 доларів. За даними CoinMarketСap, зараз віртуальна валюта ПСЖ коштує майже 42 долари за монету. Ринкова капіталізація токенів ПСЖ становить 121 мільйон доларів.

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Мессі підвищив вартість токенів ПСЖ / Інфографіка CoinMarketСap

Вигода для Джеффа Безоса

Неочікуваним бенефіціаром переходу Мессі в ПСЖ став американський мільярдер та засновник Amazon Джефф Безос. Річ у тому, що платформа Amazon Prime нещодавно придбала права на трансляцію французької Ligue 1. Згідно з даними Bloomberg, дітище Безоса готове заплатити за рік трансляції більше, ніж 300 ігор 333 мільйони доларів, а завдяки Мессі платформа може отримати нових підписників.