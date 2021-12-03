Менше ніж через 6 місяців: потужна китайська компанія йде з Нью-йоркської біржі

Китайська компанія DiDi повідомила, що готується покинути Нью-Йоркську фондову біржу. Цікаво, що техгігант провів первинне розміщення активів на біржі у США всього лише 6 місяців тому. Що буде з акціями компанії – читайте далі.

У Didi заявили, що це рішення було ухвалено після ретельного розгляду. Акції компанії впали на 44% з 30 червня 2021 року. Саме тоді китайський гігант вийшов на біржу у Нью-Йорку. У четвер, 2 грудня, цінні папери Didi завершили торговий день з ціною на рівні 7,80 долара за штуку.

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Китайський гігант йде з Нью-Йоркської біржі

Акції Didi різко обвалилися минулого тижня після повідомлень про те, що китайські регулятори попросили керівників компанії сформулювати план вилучення цінних паперів з котирувального списку американської фондової біржі. Повідомляють, що Китай прагне, щоб фірма Didi покинула Нью-Йоркську фондову біржу через побоювання щодо витоку конфіденційних даних.

Я думаю, що Китай чітко дав зрозуміти, що вони більше не хочуть, щоб технологічні компанії розміщували акції на ринках США, тому що це передає їх під юрисдикцію американських регуляторів,

– заявив Аарон Костелло, регіональний керівник азійського відділу Cambridge Associates.

Костелло також прогнозує, що майже всі китайські компанії з техсектора, акції яких зареєстровані у США, перейдуть у Гонконг або на материк. Таке рішення Didi ставить під загрозу активи SoftBank та Uber, яким разом належить понад 30% цінних паперів китайської компанії. Цінні папери корпорації SoftBank в Японії знизилися на 2,5% у п'ятницю.

Китайська компанія йде з Нью-йоркської біржі всього через 6 місяців / Фото Getty Images

Didi спровокувала гнів регуляторів, коли провела IPO без розв'язання проблем з кібербезпекою, на яких наполягав Китай. Didi – це найбільший китайський сервіс для пасажирів та водіїв, який зберігає багато даних про користувачів та маршрути.

Комісія з цінних паперів та бірж США остаточно затвердила правила, які дозволяють виводити акції іноземних публічних компаній, якщо їхні аудитори не виконують запити щодо інформації від американських регуляторів, пише CNBC. На момент написання цього матеріалу: