Меньше, чем через 6 месяцев: мощная китайская компания уходит с Нью-Йоркской биржи

Китайская компания DiDi сообщила, что готовится покинуть Нью-Йоркскую фондовую биржу. Интересно, что техгигант провел первоначальное размещение активов на бирже в США всего 6 месяцев назад. Что будет с акциями компании – читайте дальше.

В Didi заявили, что это решение было принято после тщательного разбирательства. Акции компании упали на 44% с 30 июня 2021 года. В это время китайский гигант вышел на биржу в Нью-Йорке. В четверг 2 декабря ценные бумаги Didi завершили торговый день с ценой на уровне 7,80 доллара за штуку.

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Китайский гигант уходит с Нью-Йоркской биржи

Акции Didi резко обрушились на прошлой неделе после сообщений о том, что китайские регуляторы попросили руководителей компании сформулировать план изъятия ценных бумаг из котировочного списка американской фондовой биржи. Сообщают, что Китай стремится, чтобы фирма Didi покинула Нью-Йоркскую фондовую биржу из-за опасений утечки конфиденциальных данных.

Я думаю, что Китай ясно дал понять, что они больше не хотят, чтобы технологические компании размещали акции на рынках США. Ведь это передает их под юрисдикцию американских регуляторов,

– заявил Аарон Костелло, региональный руководитель азиатского отдела Cambridge Associates.

Костелло также прогнозирует, что почти все китайские компании из техсектора, акции которых зарегистрированы в США, перейдут в Гонконг или материк. Такое решение Didi ставит под угрозу активы SoftBank и Uber, которым вместе принадлежит более 30% ценных бумаг китайской компании. Ценные бумаги корпорации SoftBank в Японии снизились на 2,5% в пятницу.

Китайская компания уходит с Нью-Йоркской биржи всего через 6 месяцев / Фото Getty Images

Didi спровоцировала гнев регуляторов, проведя IPO без решения проблем с кибербезопасностью, на которых настаивал Китай. Didi – это крупнейший китайский сервис для пассажиров и водителей, хранящий много данных о пользователях и маршрутах.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США окончательно утвердила правила, позволяющие выводить акции иностранных публичных компаний, если их аудиторы не выполняют запросы относительно информации от американских регуляторов, пишет CNBC. На момент написания этого материала: