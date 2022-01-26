У McDonald's можуть почати приймати Dogecoin: все залежить від Ілона Маска
Джерело:Business Insider
Криптовалюти стали темою жартівливого звернення McDonald`s до Tesla. Про що йдеться – читайте далі.
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Dogecoin – головна тема титанів ринку
У McDonald's не забарилися з відповіддю і пожартували, що компанія включить Dogecoin до способів оплати, але за однієї умови – якщо Tesla почне приймати платежі в "grimacecoin". Grimace – це круглий фіолетовий персонаж, який фігурує в деяких маркетингових кампаніях мережі закладів швидкого харчування.
Через твіт Ілона Маска, капітал якого Forbes оцінює у 238,5 мільярда доларів, криптовалюта-мем у вівторок злетіла в ціні відразу на 8% до 0,1445 долара за монету. На момент створення цього матеріалу, її вартість коливається на рівні 0,1459 долара за штуку, інформує CoinMarketCap.
Актуальні дані щодо позицій Tesla та McDonald's на ринку:
- Вартість акцій виробника електрокарів зупинилася на позначці трохи вище 918 доларів за кожну. Ринкова капіталізація компанії становить 922,3 мільярда доларів, інформує Yahoo!Finance.
- Водночас цінні папери американської корпорації Mcdonald's наразі коштують трохи більше ніж 250 доларів за штуку. Ринкова капіталізація компанії досягла 187,3 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.
Через кілька годин після твіту McDonald's про grimacecoin у цій же соціальній мережі з’явилося кілька акаунтів, які стверджували, що продають "grimacecoin". Однак на сьогодні компанія McDonald's не використовує "grimacecoin".