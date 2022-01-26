У McDonald's можуть почати приймати Dogecoin: все залежить від Ілона Маска

Криптовалюти стали темою жартівливого звернення McDonald`s до Tesla. Про що йдеться – читайте далі.

Все почалося з нового допису засновника Tesla та мільярдера Ілона Маска у твітері. Він написав, що з'їсть Happy Meal на телебаченні, якщо компанія McDonald`s почне приймати платежі у криптовалюті. Йдеться про відому монету-мем Dogecoin.

Зверніть увагу Масштабні плани: як міста та країни використовують криптовалюти для свого розвитку Dogecoin – головна тема титанів ринку У McDonald's не забарилися з відповіддю і пожартували, що компанія включить Dogecoin до способів оплати, але за однієї умови – якщо Tesla почне приймати платежі в "grimacecoin". Grimace – це круглий фіолетовий персонаж, який фігурує в деяких маркетингових кампаніях мережі закладів швидкого харчування.

До теми! Ілон Маск є давнім прихильником монети Dogecoin, яка була запущена як жарт у 2013 році. Його компанія Tesla уже почала приймати Dogecoin за частину своїх товарів. Ілон Маск є давнім прихильником монети Dogecoin, яка була запущена як жарт у 2013 році. Його компанія Tesla уже почала приймати Dogecoin за частину своїх товарів. Через твіт Ілона Маска, капітал якого Forbes оцінює у 238,5 мільярда доларів, криптовалюта-мем у вівторок злетіла в ціні відразу на 8% до 0,1445 долара за монету. На момент створення цього матеріалу, її вартість коливається на рівні 0,1459 долара за штуку, інформує CoinMarketCap.

Актуальні дані щодо позицій Tesla та McDonald's на ринку:

Вартість акцій виробника електрокарів зупинилася на позначці трохи вище 918 доларів за кожну. Ринкова капіталізація компанії становить 922,3 мільярда доларів, інформує Yahoo!Finance.

за кожну. Ринкова капіталізація компанії становить доларів, інформує Yahoo!Finance. Водночас цінні папери американської корпорації Mcdonald's наразі коштують трохи більше ніж 250 доларів за штуку. Ринкова капіталізація компанії досягла 187,3 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.

Через кілька годин після твіту McDonald's про grimacecoin у цій же соціальній мережі з’явилося кілька акаунтів, які стверджували, що продають "grimacecoin". Однак на сьогодні компанія McDonald's не використовує "grimacecoin".

Більше про компанію McDolad's: дивіться відео

Результати перекладуМаск є давнім прихильником dogecoin — японської криптовалюти на тему Шиба-Іну, яка була запущена як жарт у 2013 році. Раніше цього місяця Tesla почала приймати dogecoin за частину своїх товарі