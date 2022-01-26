В McDonald's могут начать принимать Dogecoin: все зависит от Илона Маска

. Он написал, что съест Happy Meal по телевидению, если компания McDonald`s начнет принимать платежи в криптовалюте. Речь идет об известной монете Dogecoin.

Все началось с нового сообщения основателя Tesla и миллиардера Илона Маска в

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Dogecoin – главная тема титанов рынка

В McDonald's не замедлили ответить и пошутили, что компания включит Dogecoin в способы оплаты, но при одном условии – если Tesla, которой начнет принимать платежи в "grimacecoin". Grimace – это круглый фиолетовый персонаж, фигурирующий в некоторых маркетинговых кампаниях сети заведений быстрого питания.

Илон Маск является давним поклонником монеты Dogecoin, которая была запущена как шутка в 2013 году. Его компания Tesla начала принимать Dogecoin за часть своих товаров.

Из-за твита Илона Маска, капитал которого Forbes оценивает в 238,5 миллиарда долларов, криптовалюта-мем во вторник взлетела в цене сразу на 8% до 0,1445 доллара за монету. На момент создания этого материала ее стоимость колеблется на уровне 0,1459 доллара за штуку, информирует CoinMarketCap. Актуальные данные о позициях Tesla и McDonald's на рынке:

Стоимость акций производителя электрокаров остановилась на отметке чуть выше 918 долларов за каждую. Рыночная капитализация компании составляет 922,3 миллиарда долларов, сообщает Yahoo!Finance.

за каждую. Рыночная капитализация компании составляет долларов, сообщает Yahoo!Finance. В то же время ценные бумаги американской корпорации Mcdonald's сейчас стоят чуть больше 250 долларов за штуку. Рыночная капитализация компании достигла 187,3 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo! Finance.

Через несколько часов после твита McDonald's в этой же социальной сети появилось несколько аккаунтов, утверждавших, что продают "grimacecoin". Однако на сегодня компания McDonald's не использует "grimacecoin".