Майже 70% мільйонерів бояться залишити надто багато грошей своїм дітям: головні страхи

Заможні люди не лише працюють над збереженням чи збільшенням своїх капіталів, але й мають досить цікаві ідеї щодо спадку для своїх дітей. Зокрема, вони занепокоєні тим, як великі статки вплинуть на майбутнє їхніх нащадків.

Як виявилося, британський актор Деніел Крейг, а також підприємці Воррен Баффет і Кевін О'Лірі далеко не єдині багатії, які замислюються над тим, скільки саме грошей залишити свої дітям.

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Мільйонери бояться залишити своїм дітям надто великі статки

Згідно з даними останнього опитування The Motley Fool, 67% з 2000 опитаних осіб, чиї капітали перетнули позначку в 1 мільйон доларів, занепокоєні тим, що можуть залишити у спадок своїм нащадкам надто великі статки. Загалом, респонденти розповіли про численні побоювання стосовно наслідків такого сценарію. Зокрема, вони переживають, що капітали будуть "використовувати безвідповідально" або що це "змусить бенефіціарів лінуватися".

Вони знають й активно розглядають можливість передачі спадщини на умовах, які спонукають їхніх спадкоємців підтримувати цінності, які, на їхню думку, важливі: важка робота, успішне навчання в школі та хороша кар'єра,

– розповів аналітик Motley Fool Джек Капорал.

Мільйонери бояться залишити своїм дітям надто великі статки | Фото Unsplash

Завдяки опитуванню також стало відомо, що 85% осіб, які отримали спадок після виконання певних умов, впевнені, що спадкоємці можуть отримати надто багато грошей. Серед респондентів, які отримали від 500 тисяч до 1 мільйона доларів цю думку поділяють 84%. Аналогічну позицію займають й 78,5% учасників опитування, розмір спадку яких коливався у розмірі від 100 тисяч до 500 тисяч доларів, та 69%, які успадкували менш як 100 тисяч доларів.

Проте, попри стурбованість щодо оптимального розміру спадщини, 60% мільйонерів наполягають на важливості спадку, і приблизно 34% заявили, що планують залишити своїм нащадкам понад 50% своїх статків.