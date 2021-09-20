Почти 70% миллионеров боятся оставить слишком много денег своим детям: главные страхи

Состоятельные люди не только работают над сохранением или увеличением своих капиталов, но и имеют достаточно интересные идеи по наследству для своих детей. В частности, они обеспокоены тем, как большие состояния повлияют на будущее их потомков.

Как оказалось, британский актер Дэниел Крейг, а также предприниматели Уоррен Баффет и Кевин О'Лири далеко не единственные богачи, которые задумываются над тем, сколько именно денег оставить свои детям.

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Миллионеры боятся оставить своим детям слишком большие состояния

Согласно данным последнего опроса The Motley Fool, 67% из 2000 опрошенных лиц, чьи капиталы пересекли отметку в 1 миллион долларов, обеспокоены тем, что могут оставить в наследство своим потомкам слишком большие доходы. В общем, респонденты рассказали о многочисленных опасения относительно последствий такого сценария. В частности, они переживают, что капиталы будут "использовать безответственно" или что это "заставит бенефициаров лениться".

Они знают и активно рассматривают возможность передачи наследства в условиях, которые побуждают их наследников поддерживать важные ценности, по их мнению: тяжелая работа, успешное обучение в школе и хорошая карьера,

– рассказал аналитик Motley Fool Джек Капорали.

Миллионеры боятся оставить своим детям слишком большие состояния | фото Unsplash

Благодаря опросу также стало известно, что 85% лиц, получивших наследство после выполнения определенных условий, уверены, что наследники могут получить слишком много денег. Среди респондентов, которые получили от 500 тысяч до 1 миллиона долларов это мнение разделяют 84%. Аналогичную позицию занимают и 78,5% участников опроса, размер наследства которых колебался в размере от 100 тысяч до 500 тысяч долларов, и 69% , которые унаследовали менее 100 тысяч долларов.

Однако, несмотря на обеспокоенность относительно оптимального размера наследства, 60% миллионеров настаивают на важности наследия, и примерно 34% заявили, что планируют оставить своим потомкам более 50% своих доходов.