Такого не очікував ніхто: ця країна стала одним з лідерів майнінгу біткойна

Саме Китай став одним з лідерів у сфері майнінгу біткойна. Це відбулося попри те, що 4 роки тому такі дії взагалі були заборонені.

Чому Китай є лідером з майнінгу біткойна?

Зараз приватні та корпоративні майнери використовують дешеву електрику. Також варто зазначити, зростання кількості дата-центрів у деяких енергетично багатих провінціях Китаю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Спокійно не буде: інвестори розповіли про зміни на фондовому ринку до кінця 2025 року

Після того як внаслідок заборони його частка на світовому ринку майнінгу біткойнів впала до нуля, Китай повернувся на третє місце з часткою 14% на кінець жовтня, згідно з Hashrate Index, який відстежує діяльність з майнінгу біткойнів,

– зазначає видання.

На відновлення майнінгу біткойнів також вказує швидкий "розквіт" виробника ригів Canaan Inc в Китаї. Ці зміни можуть підтримати попит та ціни на найбільшу крипту у світі.

Імовірно, Китай не планує зупинятися. Один з приватних майнерів розповів, що зараз будуються нові майнінгові проєкти.

Зверніть увагу! Як повідомляє investing.com, біткойн дещо зріс. Проте він так і не відновився після значного падіння. Сьогодні 1 біткойн коштує – 87 562 долари.

Що відомо про майнінг крипти у Китаї?

У 2021 році Пекін заборонив торгівлю та майнінг криптовалют. Таке рішення китайський уряд ухвалив через загрозу фінансовій стабільності країни (в урядовців виникли побоювання, що через крипту можуть "відмивати" гроші, а також – залучати нелегальний капітал). До того ж Пекін відмітив необхідність економити електроенергію. Потрібно розуміти, що майнінг відчутно навантажує мережу.

Тоді ключові майнінгові провінції, зокрема, Внутрішня Монголія, Сіньцзян, Сичуань, Юньнань почали відключати ферми для майнінгу від електромереж. А потім проєкти взагалі почали закривати.

Цікаво! До заборони у 2021 році саме Китай був центром майнінгу крипти.