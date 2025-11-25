Такого не ожидал никто: эта страна стала одним из лидеров майнинга биткойна

Именно Китай стал одним из лидеров в сфере майнинга биткойна. Это произошло несмотря на то, что 4 года назад такие действия вообще были запрещены.

Почему Китай является лидером по майнингу биткойна?

Сейчас частные и корпоративные майнеры используют дешевое электричество. Также стоит отметить, рост количества дата-центров в некоторых энергетически богатых провинциях Китая, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

После того как в результате запрета его доля на мировом рынке майнинга биткойнов упала до нуля, Китай вернулся на третье место с долей 14% на конец октября, согласно Hashrate Index, который отслеживает деятельность по майнингу биткойнов,

– отмечает издание.

На восстановление майнинга биткойнов также указывает быстрый "расцвет" производителя ригов Canaan Inc в Китае. Эти изменения могут поддержать спрос и цены на крупнейшую крипту в мире.

Вероятно, Китай не планирует останавливаться. Один из частных майнеров рассказал, что сейчас строятся новые майнинговые проекты.

Обратите внимание! Как сообщает investing.com, биткойн несколько вырос. Однако он так и не восстановился после значительного падения. Сегодня 1 биткойн стоит – 87 562 доллара.

Что известно о майнинге крипты в Китае?

В 2021 году Пекин запретил торговлю и майнинг криптовалют. Такое решение китайское правительство приняло из-за угрозы финансовой стабильности страны (у чиновников возникли опасения, что через крипту могут "отмывать" деньги, а также – привлекать нелегальный капитал). К тому же Пекин отметил необходимость экономить электроэнергию. Нужно понимать, что майнинг ощутимо нагружает сеть.

Тогда ключевые майнинговые провинции, в частности, Внутренняя Монголия, Синьцзян, Сычуань, Юньнань начали отключать фермы для майнинга от электросетей. А потом проекты вообще начали закрывать.

Интересно! До запрета в 2021 году именно Китай был центром майнинга крипты.