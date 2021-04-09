Майнінг біткойна може споживати більше енергії, ніж Італія: коли це станеться

Шалений попит на біткойни може завдати потужного удару навколишньому середовищу. Науковці із престижних університетів світу розповіли про нову загрозу та чи можна це змінити.

Протягом наступних трьох років викиди Китаю від майнінгу біткойна можуть перевищити загальні викиди всього Європейського Союзу. Такого висновку дійшла група науковців з Університету Китайської академії наук, Корнелльського університету в США, Університету Суррея у Великій Британії.

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Суть проблеми

Вчені переконані, якщо люди й надалі будуть безконтрольно майнити біткойни, то обсяги споживання електроенергії можуть досягнути позначки у 297 терават в рік до 2024 року. Для порівняння, у 2019 році обсяги споживання електроенергії всієї Італії дорівнювали 290 терават.

Майнінг, також видобування – діяльність з підтримки розподіленої платформи й створення нових блоків з можливістю отримати винагороду в формі емітованої валюти та комісійних зборів у різних криптовалютах.

На фоні цього зростає стурбованість щодо впливу біткойна на екологічну ситуацію у світі. Додамо, що біткойн – це лише одна з десятків енергозатратних цифрових валют.

Біткойн функціонує за допомогою технології блокчейн, яка дозволяє клієнтам здійснювати одноразові переводи без потреби в централізованій інституції, такій як банк. Система блокчейну, яка слідує принципу децентралізації, завоювала довіру прихильників криптовалюти, які заперечують концентрацію такої влади в руках держав або корпорацій.

Вони також виступають проти спекулянтів, які прагнуть заробити на стрімкому зростанні вартості криптовалюти. З 1 долара у 2011 році ціна біткойна зросла до рекордних 60 тисяч доларів на початку 2021 року.

"Гонитва озброєнь"

Автори дослідження вважають, що споживання енергії від "добування" біткойна досягне свого піку вже у 2024 році та буде дорівнювати приблизно 130 мільйонам метричних тонн вуглецю.

Крім того, вони додали, що у світі набирає обертів "гонитва озброєнь" у спеціалізованому обладнанні для майнінгу. Світова спільнота спостерігає за переходом від використання базових комп'ютерів загального використання до потужніших енергомістких обчислювальних установок. Головним фактором, який впливає на цей процес, є привабливий фінансовий стимул.

Майнінг біткойна потребує великих обсягів електроенергії. У зв'язку з цим Венесуела прийняла суворі заходи проти "добування" цифрової валюти. Проте, пізніше країна сама приєдналася до цього тренду. У місті Платтсбург, штат Нью-Йорк, у 2018 році наклали мораторій на майнінг біткойна через непомірні витрати на електроенергію. Зараз понад 75% потужностей хешування біткойна припадає на Китай.

Майнінг біткойна загрожує природі / Фото unsplash

Як це можна змінити

Тож, без будь-якого політичного втручання структура викидів вуглецю від блокчейну біткойна перетвориться на серйозний бар'єр для Китаю у контексті забезпечення сталого розвитку.

На щастя, не все втрачено. Науковці сформували кілька рекомендацій, які мають допомогти пом'якшити вплив майнінгу біткойна на навколишнє середовище.

Для початку вони пропонують заборонити неефективним майнерам виходити на китайський ринок. Таким чином, політики зможуть ефективно підтримувати стабільність мережі блокчейну біткойна. Другий варіант – домовитися з майнерами цифрової валюти з районів Китаю, які багаті на вугілля, переїхати в регіони країни, які використовують гідроенергетику.

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Врешті-решт пропонують подвоїти податок на викиди вуглецю. Головна мета – гарантувати більш суворе покарання за використання блокчейну біткойна з високими викидами вуглецю. Вчені зауважили, що сучасна податкова політика у цій сфері є неефективною та малоймовірно, що це допоможе обмежити викиди вуглецю від індустрії криптовалют.

Натомість індивідуальна політика регулювання для добувачів криптовалюти може стати виходом з ситуації. Однак, якщо все буде як і раніше, то Китай навряд чи зможе виконати цілі Паризької угоди з клімату до 2030 року, а улююлена цифрова валюта Ілона Маска (біткойн) може завдати потужного удару навколишньому середовищу.