Безпрецедентна фінансова бульбашка: чому інвестор, який передбачив кризу 2008 року,б'є на сполох

Майкл Беррі – це інвестор, який не просто передбачив світову економічну кризу 2008 року, але й заробив мільйони на цьому. Через 13 років він знову б'є на сполох. Беррі переконаний, що фінансові ринки знаходяться в "бульбашці" безпрецедентного масштабу.

Беррі повернувся у твіттер після 10-тижневої перерви, опублікувавши одне з найжахливіших попереджень стосовно майбутнього фінансових ринків. Він наголосив, що його побоювання щодо нестримних спекуляцій навколо акцій Tesla, біткойна та інших активів лише посилилися за час його "відпустки" у соціальній мережі.

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Інвестор, який передбачив кризу 2008 року, знову б'є на сполох

Очільник Scion Asset Management видалив свій профіль у твіттер на початку квітня, після того, як зробив ставку проти цінних паперів Tesla. Крім того, він забив тривогу через активи GameStop, біткойн, Dogecoin, біржу Robinhood, SPAC та інфляцію. Беррі активізувався у твіттер у понеділок.

Люди завжди запитують мене, що відбувається на ринках. Все просто. Найбільша спекулятивна бульбашка всіх часів. На два порядки.#FlyingPigs360,

– написав інвестор.

Найімовірніше, хештег FlyingPigs360 – це відсилання до відомої приказки про інвестування: "Бики заробляють гроші, ведмеді заробляють гроші, а свиней забивають". Беррі часто критикував інвесторів через їхню надмірну жадібність, активні спекуляції на ринку, надто високий ризик та погоню за надприбутком. Раніше цього року мільйонер заявляв, що фондовий ринок танцює на вістрі ножа.

Беррі також неодноразово скаржився, що його попередження ігнорують. Саме тому у твіттер він підписаний як Кассандра. Таким чином, інвестор порівнює себе з жрицею з грецької міфології, яка мала дар істинної провидиці, але її передбаченням ніхто не вірив через прокляття.

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