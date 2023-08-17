Mastercard розширюється в Африці: які послуги стануть доступніші

Mastercard купує частку в фінтех-підрозділі MTN. Відтак африканська компанія завдяки цьому розширить свої послуги у банківській сфері.

Стало відомо, що компанія Mastercard придбає частку в фінансово-технологічному бізнесі MTN. Це африканська компанія бездротового зв’язку в Африці. Така новина призвела до того, що акції телекомунікаційної компанії зросли до найбільшого показника за 3 місяці.

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Які можливості це дасть

Через те, що молоде та технічно підковане населення Африки все частіше використовує свої мобільні телефони для подолання прогалин у послугах, зокрема банківських, виникла ідея створити більше можливостей у секторі фінансових технологій для операторів бездротового зв'язку.

Як заявляють в MTN, така угода оцінюватиметься у 5,2 мільярда доларів. Водночас розмір частки, яку хочуть придбати, поки не розголошують в Mastercard до завершення транзакції.

На скільки зросли акції MTN

MTN матиме можливість використовувати технологічну інфраструктуру Mastercard. Це розширить послуги компанії щодо платежів й грошових переказів в Африці.

Акції MTN підвищилися на 4,9% – до 135,86 ранда. Це найбільший показник з 12 травня 2023 року. А після заяви про угоду з Mastercard виторг компанії зріс на 16% до 113,2 мільярда рандів – 6 мільярдів доларів.

Ще раніше в MTN заявляли, що від продажу своїх активів вони планують отримати 25 мільярдів рандів. Останніми продажами компанії стали:

продаж й зворотна оренда південноафриканських веж мобільного зв’язку,

а також план продажу деяких активів у Західній Африці.

Крім того, компанія має частку в IHS Holding Ltd., яка зареєстрована на торгах у Нью-Йорку.