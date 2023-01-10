Москва готує "відповідь" на цінову стелю від Заходу після найбільшого обвалу цін на свою нафту

Найвідоміша марка російської нафти серйозна обвалилася в ціні. На ринку ця сировина торгувалася вдвічі дешевше, ніж еталоні бренди, а також суттєво нижче цінової стелі, яку встановили країни G7 на початку грудня.

Сира російська нафта, яка відома у світі під брендом Urals, коштувала під час торгів 37,80 долара за барель в одному з портів. Для порівняння, гранична ціна становить 60 доларів за барель.

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Різкий обвал цін на російську нафту

Одна із найвідоміших марок нафти у світі – Brent – у цей час торгувалася за ціною на рівні 78,57 долара за барель. Важко зрозуміти, як саме Росія може відреагувати на настільки різкі коливання цін на ринку чорного золота.

Нагадаємо, що Кремль та російський бюджет суттєво залежать від нафтових доходів. З однієї сторони, офіційній Москві необхідні усі кошти, які вони здатні отримати для фінансування повномасштабної війни проти України. Також потрібно враховувати такі моменти:

Надто різкий обвал може спонукати Росію скоротити обсяги виробництва. Крім того, влада держави-агресорки про це раніше заявляла;

Також варто додати, що через санкції колективного Заходу, Росія потрапляє у залежність до країн, які готові купувати її нафту попри все. Перш за все йдеться про Китай та Індію;

До того ж для бюджету агресора настільки значне падіння цін на ринку нафти – ще одна масштабна проблема. Річ у тому, що в бюджет на 2023 рік закладали середню ціну на рівні 70 доларів за барель, інформує The Insider.

Росія обіцяє нову відповідь на цінову стелю від G7

Міністерство енергетики Росії заявило, що підготує нову відповідь на граничну ціну, яку запровадили країни G7 задля того, аби зменшити фінансові потоки до Москви від продажу нафти.

У відомстві планують допрацювати указ Володимира Путіна. Їхня головна ціль – створити для Росії можливість більш жорстко чинити опір ціновим обмеженням на ринку.

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У згаданому документі йдеться про те, що російські компанії не мають права продавати сировину будь-яким контрагентам, які прямо чи безпосередньо діють відповідно до санкційних обмежень від країн цивілізованого світу.

Проте варто враховувати, що в указі Путіна йдеться про обмеження, які зафіксовані у контрактах з іноземними компаніями. У відомстві вважають, що цей документ варто доповнити низкою уточнень. Додамо, що на момент створення цього матеріалу, вартість нафти Urals коливається на рівні 49,55 долара за барель, згідно з даними OilPrice. Тоді як марка нафти Brent коштує майже 80 доларів за барель.