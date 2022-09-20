Масштабний обвал на московській біржі: до чого тут псевдореферендуми

У вівторок, 20 вересня, на московській фондовій біржі зафіксували масштабний обвал. Що відбувається на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

На момент створення цього матеріалу, Індекс московської біржі обвалився на 6,16% з початку торгової сесії, згідно з даними CNBC.

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Обвал на московській біржі

Наразі цей показник коливається на рівні 2,280,75. Мінімально за останні 52 тижні цей Індекс падав до 1,681,55, тоді як максимально він зростав до 4,292,68.

Крім Індексу московської біржі активно втрачають позиції на ринку й російські компанії. Це стосується й гігантів з різних секторів. Актуальна динаміка цінних паперів компаній з росії за день, згідно з даними Trading Economics:

акції компанії " Роснефть" впали в ціні на 4,69% ,

Роснефть" впали в ціні на , цінні папери Сбербанку втратили майже 4,34%,

тоді як активи "Лукойлу" обвалилися майже на 7,51%,

акції "Газпрому" подешевшали на 5,32% ,

, цінні папери газової компанії "Новатек" втратили майже 8%.

Котирування акцій компаній на московській біржі почали стрімко падати на фоні новин про проведення так званих "референдумів" на окупованих українських територіях. Також впливає на ситуацію й намір держдуми додати до Кримінального кодексу росії поняття мобілізація та воєнний стан, пише Meduza.

Крім того, на котирування цінних паперів впливає й фактор інвесторів, які продовжують оцінювати подальші перспективи держави-агресорки на тлі зменшення доходів від продажу енергоносіїв. Виділяють два аспекти:

зниження цін,

припинення експорту до країн Європи.

Серед лідер за втратами на ринку опинилися саме компанії з енергетичного сектору. Річ у тому, що у росії можуть розглянути таку опцію як підвищення оподаткування експорту енергоносіїв за кордон. Головна ціль – залучення 3 трильйонів рублів задля покриття дефіциту у державному бюджеті, інформує Trading Economics.