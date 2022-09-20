Масштабный обвал на московской бирже: при чем здесь псевдореферендумы

Во вторник, 20 сентября, на московской фондовой бирже был зафиксирован масштабный обвал. Что происходит на рынке – читайте в материале 24 канала.

К моменту создания этого материала, Индекс московской биржи обвалился на 6,16% с начала торговой сессии, согласно данным CNBC.

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Обвал на московской бирже

В настоящее время этот показатель колеблется на уровне 2,280,75. Минимально за последние 52 недели этот индекс падал до 1,681,55, тогда как максимально он взлетав до 4,292,68.

Помимо Индекса московской биржи активно теряют позиции на рынке и российские компании. Это касается и гигантов из разных секторов. Актуальная динамика ценных бумаг компаний из россии за день, согласно данным Trading Economics:

акции компании "Роснефть" упали в цене на 4,69 % ,

ценные бумаги Сбербанка потеряли почти 4,34%,

тогда как активы "Лукойла" обвалились почти на 7,51%,

акции "Газпрома" подешевели на 5,32% ,

, ценные бумаги газовой компании "Новатек" потеряли почти 8%.

Котировки акций компаний на московской бирже начали стремительно падать на фоне новостей о проведении так называемых "референдумов" на оккупированных украинских территориях. Также влияет на ситуацию и намерение госдумы добавить в Уголовный кодекс россии понятия "мобилизация" и "военное положение", пишет Meduza.

Кроме того, на котировки ценных бумаг влияет и фактор инвесторов, продолжающих оценивать дальнейшие перспективы государства-агрессора на фоне уменьшения доходов от продажи энергоносителей. Выделяют два аспекта:

снижение цен,

прекращение экспорта в страны Европы.

Среди лидеров по потерям на рынке оказались именно компании из энергетического сектора. Дело в том, что в россии могут рассмотреть такую ​​опцию, как повышение налогообложения экспорта энергоносителей за границу. Главная цель – привлечение 3 триллионов рублей для покрытия дефицита в государственном бюджете, передает Trading Economics.