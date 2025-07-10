Як відбувається конфіскація в Росії

З початком війни відбувся масштабний у Росії відбувся переділ власності. Безліч західних компаній покинули російський ринок, частина активів була експропрійована, а власність деяких великих російських підприємств перейшла під контроль держави, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Звідки Росія бере гроші та що відбувається з Фондом нацдобробуту країни

У відповідь на те, що Москва називає "незаконними діями Заходу", президент Володимир Путін протягом останніх трьох років підписував укази, що дозволяють арештовувати західні активи.

Під обмеження потрапили, зокрема, німецький енергетичний концерн Uniper і датська пивоварна компанія Carlsberg.

Примітно! Крім іноземних активів, великі російські компанії також переходили з рук в руки через різні правові механізми. Від звинувачень у корупції до претензій щодо приватизації, неефективного управління або стратегічної важливості ресурсів.

Юридична фірма НСП заявила, що масштаб того, що відбувається, який вона називає "націоналізацією", є безпрецедентним. За три роки, за її даними, було конфісковано майно на 3,9 мільярда рублів.

В якому стані економіка Росії

За даними Міжнародного валютного фонду, з 2008 по 2022 рік економіка Росії збільшилася до 2,3 трильйона доларів, проте західні санкції завдали їй серйозного удару після анексії Криму у 2014 році.

Цікаво! Номінальний ВВП Росії у доларах у 2024 році, за даними МВФ, склав усього 2,2 трильйона — значно менше, ніж у Китаю, Європейського союзу або США.

Російська влада стверджує, що війна з Україною — найбільше протистояння із Заходом з часів холодної війни — вимагала вжиття екстрених заходів, щоб протистояти, як вони заявляють, спробі Заходу зруйнувати економіку країни.

За словами Путіна, відхід західних компаній відкрив можливості для російських виробників, а санкції спонукали вітчизняний бізнес до розвитку.

Примітно! З початку вторгнення в лютому 2022 року понад тисяча компаній – від McDonald's до Mercedes-Benz – покинули російський ринок, продавши активи, передавши їх місцевому керівництву або просто відмовившись від власності.