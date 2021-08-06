Історичне оновлення Ethereum: криптоаналітики розповіли, що це означає для цифрової монети

У четвер, 5 серпня, було проведено масштабне оновлення блокчейну Ethereum. Провідні аналітики розповіли, що це означає для другої за популярністю у світі цифрової монети.

На фоні запуску проєкту оновлення, який відомий як лондонський хард-форк, Ethereum почав дорожчати. За даними CoinDeck, зараз криптовалюта коштує 2 772 долари за монету. Максимально ціна Ethereum за 5 серпня підіймалася до 2 831 долара. Це майже на 5% більше у порівнянні з денним мінімумом. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 324,3 мільярда доларів. За два дні ця цифра виросла на 21 мільярд доларів.

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Думки експертів щодо о новлення Ethereum

Кілька криптоаналітиків розповіли, що вони думають про оновлення Ethereum та як це вплине на майбутнє криптовалюти. Мартін Гаспар з CrossTower заявив, що зараз оцінюють очевидний успіх оновлення. За його словами, ідея того, що криптовалюта стане дефляційним активом тепер більш реальна, і вплив на оцінку може бути суттєвим. Один із засновників та глава компанії Nansen Алекс Сваневік вважає, що побачити реальний ефект лондонського хард-форку можна буде через певний час, можливо пройдуть тижні.

Коли гаманці, боти тощо почнуть використовувати функції EIP 1 559, ми дізнаємося більше про те, як це оновлення вплине на Ethereum в довгостроковій перспективі,

– додав він.

Очільник аналітичного відділу Synergia Capital Денис Винокуров зауважив, що загалом реакція на оновлення є очікуваною, додавши, що ця криптовалюта дуже рідко отримує вигоду від будь-яких негайних переваг після таких оновлень, однак упередженість має тенденцію матеріалізуватися з часом. Тоді як Лоран Кассі з 21Shares AG бачить можливість для короткострокової корекції на фоні стабілізації мережі перед відновленням тенденції до зростання. Кассі також зазначив, що між Ethereum та біткойном може бути інвестиційна стратегія з торгівлі по відносній вартості.

Експерти розповіли про оновлення Ethereum / Фото Unsplash

Аналітик Quantum Economics Олександр Лорес заявив, що є декілька причин для оптимізму. Одна з них – збільшення дефіциту Ethereum, оскільки у довгостроковій перспективі зросте цінність факторів попиту та пропозиції на крипторинку. Експерт з цифрових активів ByteTree Том Солтер вважає, що це наймасштабніше оновлення Ethereum за останні роки. На його думку, максималісти Ethereum не очікували, що це буде реалізовано. Крім того, певну роль грає ажіотаж. Щодо майбутнього, то Солтер висловив сподівання, що товариству Ethereum вдасться розв'язати кілька спірних питань:

чи надасть EIP 1559 дефляційний запас Ethereum,

чи вистачить чайових для "жадібних майнерів".

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Президент Bensignor Investment Strategies Рік Бенсіньйор заявив, що подорожчання цифрової монети певною мірою залежить від теорії "биків" ринку (інвестори, які вкладають кошти в актив, які зростають в ціні), яка пов'язана з оновленням. Йдеться про зниження витрат на транзакції разом зі зменшенням пропозиції. Він також додав, що ціна пішла вгору, оскільки трейдери мають звичку "продавати новини", а це не настільки розвинений ринок, щоб знати, що насправді має довгострокову перспективу.