Масові протести у Китаї: перші втрати на ринках та новий мінімум для нафти

У Китаї спалахнули масові протести. Усе через коронавірусні обмеження, які запровадили в країні через нові випадки захворювань. До того ж у Китаї, який є другою економікою світу, діє політика нульової терпимості до вірусу.

Акції на Гонконзькій фондовій біржі почали падати на фоні протестів у Китаї. Ф'ючерси на нафту також коливаються на рівні близькому до нових мінімумів у 2022 році у зв'язку з побоюваннями щодо попиту на сировину.

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Нагадаємо, що Китай – це один із важливих імпортерів нафти, а через коронавірусні обмеження діяльність підприємств, бізнесів та активність людей стає менш інтенсивно.

Ситуація на китайських ринках

Індекс Hang Seng втратив 1,63%, компенсувавши частину втрат на рівні 4% після початку торгової сесії. Водночас Індекс Hang Seng Tech обвалився на 2,07%. На Шанхайській біржі ситуація аналогічна. Індекс Shanghai Composite впав на 0,75%, а Індекс Shenzhen Component втратив 0,69%.

Політика нульової терпимості до коронавірусу, яку використовує китайська влада для розв'язання цієї проблеми, вкрай негативно впливає на стан і подальші перспективи економіки країни. Економісти фіксують вкрай слабкі показники у другому – третьому кварталах поточного року.

Юань також демонструє від'ємну динаміку, а марка нафти WTI подешевшала приблизно на 3%. Це найнижчий рівень з грудня 2021 року для американської сировини.

Цікаво, що на минулих вихідних заявив про зменшення норми для банків щодо обсягів резервів до 7,8%. Таким чином, банк вивільнив 500 мільярдів юанів у вигляді довгострокової ліквідності. Національне бюро статистики також повідомило, що промисловий прибуток впав на 3% за перші 10 місяців 2022 року у річному розрахунку.