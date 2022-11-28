Массовые протесты в Китае: первые потери на рынках и новый минимум для нефти

В Китае вспыхнули массовые протесты. Все из-за коронавирусных ограничений, которые ввели в стране из-за новых случаев заболеваний. К тому же, в Китае, который является второй экономикой мира, действует политика нулевой терпимости к вирусу.

Акции на Гонконгской фондовой бирже начали падать на фоне протестов в Китае. Фьючерсы на нефть также колеблются на уровне близком к новым минимумам в 2022 году в связи с опасениями по спросу на сырье.

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Напомним, что Китай – это один из важных импортеров нефти, а из-за коронавирусных ограничений деятельность предприятий, бизнесов и активность людей становится менее интенсивной.

Ситуация на китайских рынках

Индекс Hang Seng потерял 1,63%, компенсировав часть утрат на уровне 4% после начала торговой сессии. В то же время Индекс Hang Seng Tech обрушился на 2,07%. На Шанхайской бирже ситуация аналогичная. Индекс Shanghai Composite упал на 0,75%, а Индекс Shenzhen Component потерял 0,69%.

Политика нулевой терпимости к коронавирусу, которую используют китайские власти для решения этой проблемы, крайне негативно влияет на состояние и дальнейшие перспективы экономики страны. Экономисты фиксируют очень слабые показатели во втором – третьем кварталах текущего года.

Юань также демонстрирует отрицательную динамику, а марка нефти WTI подешевела примерно на 3%. Это самый низкий уровень с декабря 2021 года для американского сырья.

Интересно, что в минувшие выходные заявили об уменьшении нормы для банков по объемам резервов до 7,8%. Таким образом, банк высвободил 500 миллиарда юаней в виде долгосрочной ликвидности. Национальное бюро статистики также сообщило, что промышленная прибыль упала на 3% за первые 10 месяцев 2022 года в годовом расчете.