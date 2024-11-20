Ілон Маск може побити історичний рекорд, який сам і встановив

Компанія Ілона Маска SpaceX вшосте провела запуск надважкого космічного апарата багаторазового використання. Проте це не єдиний привід для святкування для мільярдера. Річ у тому, що його капітал знову різко зріс.

Скільки грошей в Ілона Маска в 2024 році

Станом на 20 листопада капітал Ілона Маска, який уже роками утримує статус найбагатшої людини світу й очолює компанії Tesla, SpaceX та X, наблизився до рекордного рівня. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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На сьогодні Ілон Маск володіє капіталом у розмірі 331 мільярда доларів. Востаннє його статки зросли на 5,19 мільярда доларів. Цікаво, що з початку року бізнесмен став багатшим на 102 мільярди доларів (+ 44,7%). Тиждень тому його капітал оцінювали в 319 мільярдів доларів.

До теми! Другу сходинку в рейтингу найбагатших людей у світі займає Джефф Безос. Він володіє статками у розмірі 226 мільярдів доларів. Тобто засновник Amazon відстає від Маска на 105 мільярдів доларів.

Додамо, що ключовий актив, який приносить Ілону Маску гроші, – це виробник електрокарів Tesla з капіталізацією на ринку в 1,11 трильйона доларів, згідно з даними Yahoo!Finance. Компанія у листопаді знову повернулася до клубу трильйонерів вперше з квітня 2022 року. Крім того, акції Tesla зросли після новини про пом’якшення правил для безпілотного керування авто.

Крім того, варто враховувати ще один момент з капіталом Ілона Маска. Бізнесмен знову майже впритул наблизився до рекорду, який сам і встановив у 2021 році. Нагадаємо, що тоді його статки зросли до понад 340 мільярдів доларів.