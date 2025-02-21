Найбагатші люди світу масово втрачають гроші: хто "бідніє" найшвидше

Найзаможніші люди у світі закінчують тиждень із суттєвими втратами. Це пов'язано з динамікою на фондовому ринку США, тож головний "удар" отримали американські компанії та мільярдери.

Найбагатші люди світу втратили десятки мільярдів доларів

У п'ятницю, 21 лютого, фондовий ринок США фіксує втрати. Зокрема, йдеться про ключові індекси на біржах – S&P 500 та NASDAQ Composite, пише 24 Канал з посиланням на CNBC. Це призвело до невдало дня для активів найбагатших людей світу.

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З 15 найбагатших людей у світі лише три мільярдери не втрачають гроші, інформує Bloomberg. Тоді як 12 інших багатіїв за сьогодні стали біднішими на понад 40 мільярдів доларів. Лідерами за втратами стала сім'я Волтон, яка володіє мережею магазинів Walmart. Вони зафіксували такі втрати:

Роберт Волтон – 6,21 мільярда доларів;

Еліс Волтон – 6,28 мільярда доларів;

Джим Волтон – 6,39 мільярда доларів.

Трійка лідерів рейтингу найбагатших людей світу – Ілон Маск, Марк Цукерберг та Джефф Безос – втратили мільярди доларів. Маск, який очолює рейтинг, збіднів на 4,40 мільярда доларів, тоді як засновники Meta та Amazon – на 3,09 мільярда доларів та 3,44 мільярда доларів відповідно.

Втрати зафіксували також Ларрі Еллісон (5,14 мільярда доларів), Білл Гейтс (87,4 мільйона доларів), Воррен Баффет (599 мільйонів доларів), Ларрі Пейдж (492 мільйони доларів), Сергій Брін (460 мільйонів доларів) та Майкл Делл (2,9 мільярда доларів).