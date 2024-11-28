Запозичення для України

Україна не бачить можливостей для пришвидшення ринку ОВДП на наступний рік. Про це розповів Сергій Марченко під час пресконференції, передає 24 Канал.

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За його словами, Україна наблизилася до певного порогового значення запозичень: коли кожна додаткова гривня запозичень фактично не несе жодного фіскального ефекту.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Є певні ліміти. Не можна запозичувати безкінечно. Йдеться не тільки про обсяги запозичень. Всі цікавляться обсягом. Важливим є питання обслуговування. Якщо враховувати вартість обслуговування, суму яку ми платимо за обслуговування, за погашення запозичень, то стане зрозуміло, що продовжувати далі брати безкінечні запозичення під 15 – 16% немає сенсу.

Міністр фінансів додав, що на наступний рік вони очікують, що обсяг запозичень складе не менше 40 мільярдів доларів, але очікують суттєвого приросту. Він додав, що наразі вони працюють над стабілізацією ситуації. Крім того, він наголосив, що важливо, аби ринок ОВДП функціонував.

Марченко додав, що Мінфін також не очікує падіння попиту з боку банків, оскільки вони вкладають здебільшого кошти клієнтів, тому жодних складнощі для ринку навіть з врахуванням підвищення податків на сьогодні не бачать.