1000 доларів в McDonald’s: капіталізація вкладень за 1, 5 та 10 років

Останні майже 60 років за динамікою акцій компанії McDonald’s може стежити кожен. Протягом останнього десятиліття американська корпорація добилася значних успіхів. Про капіталізацію інвестицій у McDonald’s та останній фінансовий звіт компанії – читайте далі.

За останнє десятиліття акціонери McDonald’s зафіксували приріст цін на 185%. Щодо загальної прибутковості з врахуванням дивідендів, то цей показник пішов вгору на 275%, повідомляє Nasdaq.

Варте уваги Неоднозначні звіти потужних інвестиційних банків США: реакція ринку та нові можливості

Останній звіт McDonald’s

Мережа закладів швидкого харчування повідомила про збільшення у четвертому кварталі 2022 року рівня відвідуваності закладів на внутрішньому ринку, так і про зростання обсягів продажів у США на 10,3%. Останній показник суттєво підтримали вищі ціни у меню. На глобальному рівні продажі за жовтень – грудень минулого року зросли на 12,6%.

Виторг компанії за четвертий квартал склав, хоча аналітики з Волл-стріт очікували. Чистий прибуток мережі оцінили у, пише

Ці дані зафіксували навіть попри те, що споживачі все частіше переглядають статті витрат, намагаючись витрачати менше на харчування поза домом через інфляцію. Для прикладу, у для жителів США питання цін залишається важливим фактором впливу для їхнього бюджету.

У McDonald’s додають, що рівень споживання і в Європі, і у США залишається на кращому рівні, ніж вони очікували ще рік чи шість місяців тому. Компанія має на меті відкрити 1900 нових закладів у світі, з них – понад 400 у США.

Після публікації фінансового звіту за 4 квартал 2022 року, акції мережі закладів швидкого харчування впали на 1,3% до 267,40 долара за штуку. За останні 52 тижні вартість цінних паперів McDonald’s максимально становила 281,67 долара, згідно з офіційним сайтом корпорації.

Капіталізація інвестицій у McDonald’s

Але якщо розглядати динаміку акцій McDonald’s за останні 10 років, то інвесторам варто звернути уваги на такі дані:

Інвестиція у 1000 доларів в McDonald’s рік тому станом на 1 лютого виросла б до 1066 доларів , згідно з розрахунками CNBC;

, згідно з розрахунками CNBC; За 5 років акції американської компанії принесли б інвестору 1695 доларів;

акції американської компанії принесли б інвестору Тоді як за 10 років ця сума зросла б до 3270 доларів США.

На момент створення цього матеріалу, акції компанії McDonald’s торгуються за ціною на рівні 263,21 долара. Її ринкова капіталізація становить 192,8 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance.