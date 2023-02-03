1000 долларов в McDonald's : капитализация вложений за 1, 5 и 10 лет

Последние около 60 лет за динамикой акций компании McDonald's может следить каждый. В последнее десятилетие американская корпорация добилась значительных успехов. О капитализации инвестиций в McDonald's и последнем финансовом отчете компании – читайте дальше.

В последнее десятилетие акционеры McDonald's зафиксировали прирост цен на 185%. Что касается общей доходности с учетом дивидендов, то этот показатель пошел вверх на 275%, сообщает Nasdaq.

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Последний отчет McDonald's

Сеть заведений быстрого питания сообщила как об увеличении в четвертом квартале 2022 года уровня посещаемости заведений на внутреннем рынке, так и о росте объемов продаж в США на 10,3%. Последний показатель существенно поддержали более высокие цены в меню. На глобальном уровне продажи за октябрь – декабрь прошлого года выросли на 12,6%.

Выручка компании за четвертый квартал составила, хотя аналитики по Уолл-Стрит ожидали. Чистую прибыль сети оценили в, пишет

Эти данные зафиксировали даже несмотря на то, что потребители все чаще пересматривают статьи расходов, пытаясь тратить меньше на питание вне дома из-за инфляции. К примеру, для жителей США вопрос цен остается важным фактором влияния на их бюджет.

В McDonald's добавляют, что уровень потребления и в Европе, и в США остается на лучшем уровне, чем они ожидали год или шесть месяцев назад. Цель компании – открыть 1900 новых заведений в мире, из них более 400 в США.

После публикации финансового отчета за 4 квартал 2022 года акции сети заведений быстрого питания упали на 1,3% до 267,40 доллара за штуку. За последние 52 недели стоимость ценных бумаг McDonald's максимально составляла. 281,67 доллара, согласно официальным сайтом корпорации.

Капитализация инвестиций в McDonald's

Но если рассматривать динамику акций McDonald's за последние 10 лет, то инвесторам следует обратить внимание на следующие данные:

Инвестиция в 1000 долларов в McDonald's год назад по состоянию на 1 февраля выросла бы до 1066 долларов , согласно расчетам CNBC;

, согласно расчетам CNBC; За 5 лет акции американской компании принесли бы инвестору 1695 долларов;

акции американской компании принесли бы инвестору В то время как за 10 лет эта сумма выросла бы до 3270 долларов США.

На момент создания этого материала, акции компании McDonald's торгуются по цене на уровне 263,21 доллара. Ее рыночная капитализация составляет 192,8 миллиарда долларов, по данным Yahoo! Finance.