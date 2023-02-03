За останнє десятиліття акціонери McDonald’s зафіксували приріст цін на 185%. Щодо загальної прибутковості з врахуванням дивідендів, то цей показник пішов вгору на 275%, повідомляє Nasdaq.

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Останній звіт McDonald’s

Мережа закладів швидкого харчування повідомила про збільшення у четвертому кварталі 2022 року рівня відвідуваності закладів на внутрішньому ринку, так і про зростання обсягів продажів у США на 10,3%. Останній показник суттєво підтримали вищі ціни у меню. На глобальному рівні продажі за жовтень – грудень минулого року зросли на 12,6%.

До теми! Виторг компанії за четвертий квартал склав 5,93 мільярда доларів, хоча аналітики з Волл-стріт очікували 5,68 мільярда доларів. Чистий прибуток мережі оцінили у 1,9 мільярда доларів, пише CNBC.

Ці дані зафіксували навіть попри те, що споживачі все частіше переглядають статті витрат, намагаючись витрачати менше на харчування поза домом через інфляцію. Для прикладу, у для жителів США питання цін залишається важливим фактором впливу для їхнього бюджету.

У McDonald’s додають, що рівень споживання і в Європі, і у США залишається на кращому рівні, ніж вони очікували ще рік чи шість місяців тому. Компанія має на меті відкрити 1900 нових закладів у світі, з них – понад 400 у США.

Після публікації фінансового звіту за 4 квартал 2022 року, акції мережі закладів швидкого харчування впали на 1,3% до 267,40 долара за штуку. За останні 52 тижні вартість цінних паперів McDonald’s максимально становила 281,67 долара, згідно з офіційним сайтом корпорації.

Капіталізація інвестицій у McDonald’s

Але якщо розглядати динаміку акцій McDonald’s за останні 10 років, то інвесторам варто звернути уваги на такі дані:

Інвестиція у 1000 доларів в McDonald’s рік тому станом на 1 лютого виросла б до 1066 доларів , згідно з розрахунками CNBC;

, згідно з розрахунками CNBC; За 5 років акції американської компанії принесли б інвестору 1695 доларів;

акції американської компанії принесли б інвестору Тоді як за 10 років ця сума зросла б до 3270 доларів США.

На момент створення цього матеріалу, акції компанії McDonald’s торгуються за ціною на рівні 263,21 долара. Її ринкова капіталізація становить 192,8 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance.