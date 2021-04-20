Вклад у майбутнє: хто зі світових зірок успішно інвестує у криптовалюту

Джерело:24 канал
Криптовалюта рветься все до нових, і нових історичних максимумів. Ціна біткойна вже наближається до позначки у 65 тисяч доларів. Ті, хто встиг вкласти кошти у цифрові валюти, зміг непогано заробити на взлеті курсу цього активу.
Серед успішних криптоінвесторів є і всесвітньо відомі знаменитості, які активно цікавляться цим ринком.
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Голлівудський актор Ештон Кутчер ще у 2010 році почав інвестував в кіберспортивний стартап UnikoinGold і став співзасновником венчурного фонду "A-Grade Investments". Він неодноразово заявляв про те, що біткойн має дуже райдужні перспективи та закликав вкладати кошти в цей актив.
Сьогодні Кутчер також володіє фондом Sound Ventures і через нього інвестує в компанію Ripple. Актор пожертвував 4 мільйони доларів у Фонд дикої природи в токенах XRP. У 2020 році Кутчер також став інвестором стартапу Lolli, який дозволяє отримувати винагороди в біткойнах в обмін на покупки в магазинах-партнерах.
Співачка Мадонна використовує криптовалюту для благодійності. У 2018 році вона почала співпрацювати з компанією Ripple. Її головна мета – збір коштів в токенах XRP для допомоги сиротам у Малаві.
Тенісистка Серена Вільямс створила фонд Selena Ventures, через який інвестує в різні проєкти, в тому числі і в найбільшу криптобіржу Coinbase. Загальна капіталізація портфеля Вільямс складає понад 12 мільярдів доларів. Варто зауважити, що чоловік спортсменки був одним із перших інвесторів Coinbase. Він почав вкладати кошти в біржу для криптовалют ще у 2011 році.
Світові зірки успішно інвестують в криптовалюту / Фото Pexels
У 2017 році репер Снуп Догг вклав кошти в онлайн-брокера Robinhood – компанію, яка прагне максимально спростити видобуток криптовалюти. Robinhood прагне зробити цю послугу такою ж доступною, як виклик таксі. Американський репер у 2013 році запропонував своїм прихильникам придбати його альбом "X" за біткойни.
Всесвітньо відомий репер почав інвестувати в цифрову валюту абсолютно випадково. У 2014 році він продав свій альбом за криптовалюту, виручивши за нього 700 біткойнів, і згодом забув про ці гроші. Проте, коли у 2017 році біткойн оновив історичний максимум, виявилося, що ця інвестиція була досить успішною.
Колишня учасниця британської групи Spice Girls теж давно цікавиться криптовалютою. Свій шлях вона почала ще у 2013 році. Співачка стала однією з перших представників музичної індустрії, яка почала продавати свої альбоми за біткойни.
Акторка Мейсі Вільямс відома глядачам за своєю роллю Арії Старк в культовому телесеріалі "Гра престолів". Вона теж вирішила вкладати кошти в біткойни. Молода зірка навіть консультувалася з цього питання зі своїми передплатниками восени 2020 року, коли біткойн почав стрімко зростати в ціні.
Світові зірки успішно інвестують в криптовалюту / Фото Pexels
Гвінет Пелтроу є не лише відомою акторкою, але й успішно займається бізнесом. Вона не приховує свого інтересу до криптовалюти. Пелтроу стала консультантом додатка Abra, гаманця для біткойна, після особистого знайомства з його розробниками.
Легендарний футболіст і мільярдер Ліонель Мессі регулярно підтримує розвиток цифрових грошей. Він був амбасадор компанії Sirin Labs, яка займається розробкою мобільного обладнання на базі технології блокчейну.
Світові зірки однозначно розбираються у грошах та інвестиціях, якщо бачать величезний потенціал у криптовалюті. Це може стати гарантією хорошого заробітку та розвитку. Ви теж можете приєднатися до них і стати криптоінвестором. Зробити це можна завдяки сучасним технологіям, наприклад, за допомогою торгової платформи Libertex від Forex Club. Цей майданчик є дуже популярним як серед початківців, так і серед досвідчених інвесторів. Наразі ним користуються більше, ніж 2,9 мільйона вкладників по всьому світу.
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Почати свій шлях у світі цифрових грошей дуже просто. Вам потрібно зробити всього лише декілька кроків:
Після цього вам залишиться натиснути "в ріст", якщо ви очікуєте підвищення котирувань обраного вами активу, або "в зниження", якщо прогнозуєте падіння. Важливо, що всі операції ви можете провести як з комп'ютера, через вебсторінку, так і з телефону за допомогою додатків для операційних систем iOS і Android.
Проаналізувати ринок і визначити напрямок інвестицій, який вам підходить, допоможуть вбудовані в Libertex інструменти технічного аналізу та стрічка новин. Якщо ви не хочете витрачати свій час на аналіз ринку, вам підставлять плече експерти фінансової компанії Forex Club. Результат – ви зможете вигідно інвестувати в цифрові активи. Фахівці з багаторічним досвідом роботи на фінансових ринках завжди готові відповісти на питання, які вас хвилюють.Приєднуйтесь до зіркових криптоінвесторів разом з Libertex від Forex Club.