Вклад у майбутнє: хто зі світових зірок успішно інвестує у криптовалюту

Криптовалюта рветься все до нових, і нових історичних максимумів. Ціна біткойна вже наближається до позначки у 65 тисяч доларів. Ті, хто встиг вкласти кошти у цифрові валюти, зміг непогано заробити на взлеті курсу цього активу.

Серед успішних криптоінвесторів є і всесвітньо відомі знаменитості, які активно цікавляться цим ринком.

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Ештон Кутчер

Голлівудський актор Ештон Кутчер ще у 2010 році почав інвестував в кіберспортивний стартап UnikoinGold і став співзасновником венчурного фонду "A-Grade Investments". Він неодноразово заявляв про те, що біткойн має дуже райдужні перспективи та закликав вкладати кошти в цей актив.

Сьогодні Кутчер також володіє фондом Sound Ventures і через нього інвестує в компанію Ripple. Актор пожертвував 4 мільйони доларів у Фонд дикої природи в токенах XRP. У 2020 році Кутчер також став інвестором стартапу Lolli, який дозволяє отримувати винагороди в біткойнах в обмін на покупки в магазинах-партнерах.

Мадонна

Співачка Мадонна використовує криптовалюту для благодійності. У 2018 році вона почала співпрацювати з компанією Ripple. Її головна мета – збір коштів в токенах XRP для допомоги сиротам у Малаві.

Серена Вільямс

Тенісистка Серена Вільямс створила фонд Selena Ventures, через який інвестує в різні проєкти, в тому числі і в найбільшу криптобіржу Coinbase. Загальна капіталізація портфеля Вільямс складає понад 12 мільярдів доларів. Варто зауважити, що чоловік спортсменки був одним із перших інвесторів Coinbase. Він почав вкладати кошти в біржу для криптовалют ще у 2011 році.

Світові зірки успішно інвестують в криптовалюту / Фото Pexels

Snoop Dogg (Снуп Догг)

У 2017 році репер Снуп Догг вклав кошти в онлайн-брокера Robinhood – компанію, яка прагне максимально спростити видобуток криптовалюти. Robinhood прагне зробити цю послугу такою ж доступною, як виклик таксі. Американський репер у 2013 році запропонував своїм прихильникам придбати його альбом "X" за біткойни.

50 Cent

Всесвітньо відомий репер почав інвестувати в цифрову валюту абсолютно випадково. У 2014 році він продав свій альбом за криптовалюту, виручивши за нього 700 біткойнів, і згодом забув про ці гроші. Проте, коли у 2017 році біткойн оновив історичний максимум, виявилося, що ця інвестиція була досить успішною.

Mel B

Колишня учасниця британської групи Spice Girls теж давно цікавиться криптовалютою. Свій шлях вона почала ще у 2013 році. Співачка стала однією з перших представників музичної індустрії, яка почала продавати свої альбоми за біткойни.

Мейсі Вільямс

Акторка Мейсі Вільямс відома глядачам за своєю роллю Арії Старк в культовому телесеріалі "Гра престолів". Вона теж вирішила вкладати кошти в біткойни. Молода зірка навіть консультувалася з цього питання зі своїми передплатниками восени 2020 року, коли біткойн почав стрімко зростати в ціні.

Світові зірки успішно інвестують в криптовалюту / Фото Pexels

Гвінет Пелтроу

Гвінет Пелтроу є не лише відомою акторкою, але й успішно займається бізнесом. Вона не приховує свого інтересу до криптовалюти. Пелтроу стала консультантом додатка Abra, гаманця для біткойна, після особистого знайомства з його розробниками.

Ліонель Мессі

Легендарний футболіст і мільярдер Ліонель Мессі регулярно підтримує розвиток цифрових грошей. Він був амбасадор компанії Sirin Labs, яка займається розробкою мобільного обладнання на базі технології блокчейну.

Приєднайтесь до зірок!

Світові зірки однозначно розбираються у грошах та інвестиціях, якщо бачать величезний потенціал у криптовалюті. Це може стати гарантією хорошого заробітку та розвитку. Ви теж можете приєднатися до них і стати криптоінвестором. Зробити це можна завдяки сучасним технологіям, наприклад, за допомогою торгової платформи Libertex від Forex Club. Цей майданчик є дуже популярним як серед початківців, так і серед досвідчених інвесторів. Наразі ним користуються більше, ніж 2,9 мільйона вкладників по всьому світу.

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Почати свій шлях у світі цифрових грошей дуже просто. Вам потрібно зробити всього лише декілька кроків:

відкрити та поповнити рахунок,

вибрати відповідний криптоінструмент,

визначитися з сумою і напрямком угоди.

Після цього вам залишиться натиснути "в ріст", якщо ви очікуєте підвищення котирувань обраного вами активу, або "в зниження", якщо прогнозуєте падіння. Важливо, що всі операції ви можете провести як з комп'ютера, через вебсторінку, так і з телефону за допомогою додатків для операційних систем iOS і Android.

Проаналізувати ринок і визначити напрямок інвестицій, який вам підходить, допоможуть вбудовані в Libertex інструменти технічного аналізу та стрічка новин. Якщо ви не хочете витрачати свій час на аналіз ринку, вам підставлять плече експерти фінансової компанії Forex Club. Результат – ви зможете вигідно інвестувати в цифрові активи. Фахівці з багаторічним досвідом роботи на фінансових ринках завжди готові відповісти на питання, які вас хвилюють.