Відставка Ліз Трасс у Британії: як реагують фінансові ринки

Лідерка британського уряду Ліз Трасс заявила про свою відставку всього через 6 тижнів після призначення. Відтак політична криза у Великій Британії набирає оберти. Як відреагували фінансові ринки на новину – читайте нижче.

Загалом британські інвестори позитивно відреагували на рішення політикині покинути свою посаду. До того ж план її Уряду щодо бюджету країни спричинив серйозні потрясіння на ринку, які призвели навіть до реакції Банку Англії.

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Ліз Трасс пішла у відставку

Тож після заяви Трасс про відставку акції, облігації та фунт стерлінгів почали зміцнювати свої позиції. На фінансових ринках зафіксували такі дані:

Індекс FTSE 100, до якого входять акції 100 найбільших за ринковою капіталізацією компаній на Лондонській фондовій біржі, виріс на 0,27%;

Індекс середньої капіталізації FTSE 250 відреагував на новини зростанням на рівні 0,3% ;

; Британський фунт подорожчав на 0,5% проти долара США. Згідно з BBC, фунт виріс в певний момент до позначки на рівні 1,13 долара.

проти долара США. Згідно з BBC, фунт виріс в певний момент до позначки на рівні Додамо, що через два дні після того, як Трасс очолила британський Уряд, фунт впав до мінімуму майже за 40 років.

Загалом британська валюта стабільно зростала з початку торгів у четвер, оскільки в британських ЗМІ оприлюднили дані про те, що представники Консервативної партії тиснуть на Трасс, аби вона пішла з посади.

Натомість дохідність 10-річних державних облігацій впала до 3,82, хоча торговий день цінні папери починали на рівні 4%. Ці активи також відомі тим, що рухаються у протилежному напрямку від руху цін на звичайні облігації.

Коментарі експертів

За словами одного з аналітиків, реакція інвесторів свідчить про "полегшення", попри те, що фактор невизначеності залишається в центрі увагу, пише BBC.

Тоді як головний економіст з Capital Economics додав, що відставка Трасс залишає Британію без лідера, коли на шляху країни постають виклики на економічному, фіскальному та фінансових ринках, тоді як безпосередньо ринки відчули полегшення. Експерт також заявив, що цей крок мав статися, щоб уряд Британії міг рухатися у напрямку відновлення довіри на фінансових ринках.

Натомість головний економіст Panmure Gordon назвав реакцію ринків досить приглушеною, адже інвестори чекали деталей, щодо того як ситуація буде розвиватися далі.