Лісові пожежі в Лос-Анджелесі можуть спровокувати фінансову катастрофу, – JP Morgan

Один із найбільших штатів у США охопили масштабні пожежі. В J.P. Morgan оцінили фінансові збитки, які спровокувала руйнівна стихія.

Масштабні пожежі в Каліфорнії

У Лос-Анджелесі, що у штаті Каліфорнія, з вівторка вирують масштабні пожежі. Стихія уже змусила понад 100 тисяч людей евакуюватися. Крім того, від вогню постраждали понад 13 тисяч будинків. Експерти з J.P. Morgan уже оцінили попередні збитки від пожеж та попередили про серйозні ризики. Про це пише 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Варте уваги Чи дійсні долари 1996 року в Україні та чи реально їх обміняти: фото доларів старого зразка

За попередніми оцінками J.P. Morgan, збитки від лісових пожеж у Лос-Анджелесі можуть наблизитися до 10 мільярдів доларів. Фінансове спустошення загрожує серйозно сколихнути страховий ринок США, який і без того перебуває у глибокій фінансовій скруті.

До теми! Відомо, що пожежі охопили один із найбагатших районів міста Палісейдс, що розташоване біля Лос-Анджелеса. В цьому районі середня ціна будинку становить приблизно 3,5 мільйона доларів.

Пожежі у Каліфорнії спалахнули в особливо вразливий період для штату. Річ у тому, що Каліфорнія бореться з кризою страхування житла. Наприкінці минулого року комісар зі страхування штату запровадив нову політику для стабілізації галузі. Проте ці зміни, можливо, не були достатньо швидкими, аби захистити страховиків і штат від фінансової катастрофи.

Майкл Вара, який обіймає посаду директора програми кліматичної та енергетичної політики Стенфордського інституту навколишнього середовища Вудса, заявив, що йдеться про неконтрольоване поширення вогню. За його словами, збитки за одну ніч можуть скласти 30 мільярдів доларів.