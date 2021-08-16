Новий мільярдер Азії: як лікарю з Сінгапуру вдалося заробити завдяки COVID-19

Лікар з Сінгапуру Чун Йонг Лу поповнив список найзаможніших людей світу. Як не дивно, але він став мільярдером, певною мірою, завдяки пандемії коронавірусу. У скільки оцінюють його капітал та як лікар ставиться до нового статусу – читайте далі.

Компанія нового мільярдера Raffles Medical Group, яка займається постачанням медичних послуг у багатьох країнах Азії, більше ніж вдвічі збільшила свій дохід у першій половині 2021 року, а вартість її акцій виросла на 104% у порівнянні з минулим роком.

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Лікар з Сінгапуру став мільярдером

Згідно з CNA, за перші шість місяців поточного року компанія Raffles Medical Group:

отримала чистий прибуток в понад 29 мільйонів доларів проти 12,6 мільйона доларів за аналогічний період минулого року.

доларів проти доларів за аналогічний період минулого року. загалом компанія за цей період заробила 253,7 мільйона доларів. Цей показник зріс на 42%.

За даними Yahoo Finance, зараз активи Raffles Medical торгуються на біржі на рівні 1,44 сінгапурського долара або 1,06 долари США, хоча шість місяців тому вартість цих активів дорівнювала 1,03 сінгапурського долара (0,76 долара США).

Актуальна вартість активів Raffles Medical на біржі / Інфографіка Yahoo Finance

Засновнику цієї корпорації та лікарю Чун Йонг Лу і його сім'ї належить майже 52% акцій Raffles Medical. Тож успіх компанії призвів до збільшення його капіталу.

Статки Чун Йонг Лу

За даними Bloomberg Billionaires Index, статки Чун Йонг Лу оцінюють в 1,1 мільярда доларів.

доларів. Натомість Forbes оцінює капітал сінгапурського лікаря у 980 мільйонів доларів.

Фундамент багатства Чун Йонг Лу

Лікар Лу створив компанію разом зі своїм другом у 1976 році. Вони придбали дві клініки та почали їх розвивати. Станом на сьогодні, під егідою Raffles Medical працює понад 60 клінік та практик у Сінгапурі. До того ж вони розширили свою географію, відкривши лікарні у кількох країнах Азії:

Китаї,

Японії,

Камбоджі,

В'єтнамі.

Raffles Medical – яскравий приклад того, як компанії вдалося адаптуватися до нових реалій, коли постраждали інші напрямки її роботи. Фірма керує 15 центрами вакцинації у Сінгапурі та проводить тести на коронавірус на кордоні, перед змаганням тощо.

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Той факт, що Raffles Medical є одним із найбільших постачальників медичних послуг в Сінгапурі означає, що вони змогли надати допомогу різними способами,

– зазначив аналітик CGS-CIMB Securities, додавши, що це "пішло компанії на користь".

Тим часом лікар Лу наголосив, що накопичення мільярдного капіталу – це не той критерій, яким він оцінює свій успіх. За його словами, головний принцип їхньої роботи полягає у тому, щоб дбати про пацієнтів належним чином. Він додав, що пандемія спершу поставила Raffles Medical у дуже складне становище, оскільки їхні клієнти були стурбовані та намагалися залишатися вдома. Тож, вони направили лікарів та медсестер проводити перевірки в аеропортах. Саме це й допомогло врятувати компанію.

Експерт з CGS-CIMB Securities зауважив, що наразі невідомо, як ситуація буде розвиватися далі, тож цілком ймовірно, що прибутки компанії можуть впасти. Майбутній потенціал акцій Raffles Medical можливо буде залежати від відкриття кордонів, що може сприяти медичному туризму. Ще однією перевагою компанії стане та ж перевірка пасажирів в аеропортах.