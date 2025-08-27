На скільки зросли продажі Lego?

Данський виробник іграшок Lego повідомив, що його продажі в першому півріччі зросли на 12% і досягли рекордних 5,43 мільярда доларів США. Цьому сприяла співпраця з великими брендами, включаючи Формулу-1 та "Парк юрського періоду", пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Компанія відзначила збільшення продажів на всіх своїх ключових ринках, включаючи Китай, де в останні роки вона поставала перед труднощами. Генеральний директор Lego Нільс Крістіансен підкреслив, що партнерства з такими брендами, як Формула-1, Fortnite і "Парк юрського періоду", допомогли стимулювати попит у різних сегментах покупців.

Цього року ринок іграшок дійсно знову почав зростати, але ми випереджаємо його темпи та збільшуємо свою частку,

– сказав генеральний директор Lego Нільс Крістіансен.

Голова Lego також додав, що попри економічну невизначеність і торгові суперечки, Lego, яка відома своїми популярними серіями "Зоряні війни" і "Гаррі Поттер", не бачить помітного переходу покупців на дешевші товари.

За словами Крістіансена, в цілому ринок іграшок показав зростання майже на 7%., а операційний прибуток компанії в першому півріччі збільшився на 10%

У нас побудована ефективна структура ланцюжків постачань. Тому ми намагаємося виробляти продукцію максимально близько до споживачів,

– пояснив Крістіансен.

Lego розширює потужності на своїй найбільшій фабриці в Монтерреї (Мексика), а також в Угорщині. Крім того, будується новий завод в США, у Вірджинії, запуск якого очікується у 2027 році.

Продажі в США демонстрували двозначні темпи зростання, і, за словами глави компанії, американський ринок іграшок повернувся до більш високих показників у порівнянні з останніми роками.

Цікаво! У першій половині 2025 року сімейна компанія випустила рекордні 314 нових наборів конструкторів і розширила клієнтську базу завдяки партнерствам з такими брендами, як Bluey і One Piece. Запуск спільної лінійки з Pokemon запланований на 2026 рік.

Конкуренти Lego, включаючи виробника Барбі Mattel і компанію Hasbro, що випускає My Little Pony, залишаються більш вразливими до коливань тарифів через сильну залежність від китайського виробництва.