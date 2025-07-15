Цукерберг бідніє: хто обігнав власника Facebook і став другою найбагатшою людиною у світі

Засновник Oracle Ларрі Еллісон вперше посів друге місце в списку найбагатших людей світу за версією індексу мільярдерів Bloomberg. Це сталося після того, як стрімке зростання акцій компанії збільшило його статки до 251,2 мільярда доларів.

Чому розбагатів Ларрі Еллісон?

Oracle виявилася серед головних бенефіціарів ажіотажу навколо штучного інтелекту. З моменту виходу ChatGPT на ринок у листопаді 2022 року акції компанії зросли майже втричі, а особливо різке зростання спостерігалося за останні три місяці, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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З кінця квітня акції компанії подорожчали більш ніж на 90% на тлі зростання виторгу та укладення ключових партнерських угод.

Чому зростають акції Oracle?

У вівторок, 15 липня, після повідомлень про те, що уряд США дозволить експорт певних напівпровідників до Китаю, знявши обмеження епохи Байдена акції Oracle додали ще 5,7%.

Це рішення стосується виробників мікросхем, включаючи Nvidia Corp і Advanced Micro Devices.

Цікаво! В результаті 80-річний Еллісон обійшов Марка Цукерберга в індексі Bloomberg. Понад 80% його статків зосереджено в акціях і опціонах Oracle.

За останні місяці Oracle уклала хмарні контракти на десятки мільярдів доларів і анонсувала будівництво дата-центрів гігаватного масштабу для обслуговування корпоративних клієнтів.

Серед них – OpenAI, яка на початку липня орендувала величезні обсяги потужностей в рамках спільної з SoftBank Group ініціативи Stargate.

Примітно! Виторг Oracle в минулому кварталі перевершив всі очікування. Генеральний директор Сафра Кац заявила, що 2026 фінансовий рік обіцяє бути ще успішнішим.

Еллісон тим часом шукає нові напрямки для вкладення свого стрімко зростаючого капіталу.

У вівторок він повідомив у соцмережі X, що переглядає свою участь у благодійній ініціативі Giving Pledge, щоб зосередити ресурси на розвитку Технологічного інституту Еллісона.

Важливо! Центр, створений у 2023 році у співпраці з Оксфордським університетом, займається інноваціями в галузі охорони здоров'я, сільського господарства, чистої енергетики та штучного інтелекту.

Статки глави Nvidia Дженсена Хуанга також помітно зросли завдяки зростанню акцій компанії. Він обігнав Уоррена Баффета і вперше увійшов до 10 найбагатших людей світу за версією Bloomberg, посівши дев'яте місце, де залишається і донині.

Лідером рейтингу, як і раніше, залишається Ілон Маск зі статками в 357,8 мільярда доларів.