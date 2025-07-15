Цукерберг беднеет: кто обогнал владельца Facebook и стал вторым самым богатым человеком в мире

Основатель Oracle Ларри Эллисон впервые занял второе место в списке самых богатых людей мира по версии индекса миллиардеров Bloomberg. Это произошло после того, как стремительный рост акций компании увеличил его состояние до 251,2 миллиарда долларов.

Почему разбогател Ларри Эллисон?

Oracle оказалась среди главных бенефициаров ажиотажа вокруг искусственного интеллекта. С момента выхода ChatGPT на рынок в ноябре 2022 года акции компании выросли почти втрое, а особенно резкий рост наблюдался за последние три месяца, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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С конца апреля акции компании подорожали более чем на 90% на фоне роста выручки и заключения ключевых партнерских соглашений.

Почему растут акции Oracle?

Во вторник, 15 июля, после сообщений о том, что правительство США разрешит экспорт определенных полупроводников в Китай, сняв ограничения эпохи Байдена акции Oracle прибавили еще 5,7%.

Это решение касается производителей микросхем, включая Nvidia Corp и Advanced Micro Devices.

Интересно! В результате 80-летний Эллисон обошел Марка Цукерберга в индексе Bloomberg. Более 80% его состояния сосредоточено в акциях и опционах Oracle.

За последние месяцы Oracle заключила облачные контракты на десятки миллиардов долларов и анонсировала строительство дата-центров гигаваттного масштаба для обслуживания корпоративных клиентов.

Среди них – OpenAI, которая в начале июля арендовала огромные объемы мощностей в рамках совместной с SoftBank Group инициативы Stargate.

Примечательно! Выручка Oracle в прошлом квартале превзошла все ожидания. Генеральный директор Сафра Кац заявила, что 2026 финансовый год обещает быть еще более успешным.

Эллисон тем временем ищет новые направления для вложения своего стремительно растущего капитала.

Во вторник он сообщил в соцсети X, что пересматривает свое участие в благотворительной инициативе Giving Pledge, чтобы сосредоточить ресурсы на развитии Технологического института Эллисона.

Важно! Центр, создан в 2023 году в сотрудничестве с Оксфордским университетом, занимается инновациями в области здравоохранения, сельского хозяйства, чистой энергетики и искусственного интеллекта.

Состояние главы Nvidia Дженсена Хуанга также заметно выросло благодаря росту акций компании. Он обогнал Уоррена Баффета и впервые вошел в 10 самых богатых людей мира по версии Bloomberg, заняв девятое место, где остается и по сей день.

Лидером рейтинга, по-прежнему, остается Илон Маск с состоянием в 357,8 миллиарда долларов.