Майже не відрізнити на око: чим лабораторний діамант відрізняється від природного

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Як створюють природні і лабораторні діаманти

Діамант – це огранований алмаз, який складається переважно з вуглецю. Попри поширену думку, лабораторний камінь теж є справжнім, але створюється за допомогою спеціальних технологій, розповідає 24 Канал.

Природні алмази формуються глибоко в надрах Землі під впливом високої температури й тиску протягом мільйонів років. Згодом вони потрапляють ближче до поверхні, після чого їх видобувають, обробляють та ограновують.

Лабораторні діаманти створюють штучно. Для цього використовують дві основні технології:

HPHT – метод високого тиску та високої температури. Він відтворює умови, близькі до природного формування алмазів у надрах Землі;

CVD – хімічне осадження з газової фази. За цією технологією кристал росте поступово, шар за шаром, у спеціальній камері.

В обох випадках результатом стає кристал із тією самою основною хімічною формулою, що й у природного алмазу, тобто вуглець.

Чим відрізняються дорогоцінні камені

На око відрізнити лабораторний діамант від природного практично неможливо. Обидва мають твердість 10 за шкалою Мооса, а їхній блиск залежить передусім від якості огранювання.

Фахівці використовують гемологічні прилади та аналізують особливості росту кристала для розрізнення каменів.

Однак різниця все ж є. Їхнє походження, вартість і сприйняття на ювелірному ринку відрізняються. Основні відмінності можна порівняти за кількома критеріями: