Майже не відрізнити на око: чим лабораторний діамант відрізняється від природного

Яка різниця між лабораторним і натуральним діамантом / Фото: Рexels
Лабораторні діаманти дедалі частіше з'являються в ювелірних колекціях і стають альтернативою природному камінню. Вони можуть мати такий самий блиск, твердість і прозорість, але коштують значно дешевше.
Як створюють природні і лабораторні діаманти
Діамант – це огранований алмаз, який складається переважно з вуглецю. Попри поширену думку, лабораторний камінь теж є справжнім, але створюється за допомогою спеціальних технологій, розповідає 24 Канал.
Природні алмази формуються глибоко в надрах Землі під впливом високої температури й тиску протягом мільйонів років. Згодом вони потрапляють ближче до поверхні, після чого їх видобувають, обробляють та ограновують.
Лабораторні діаманти створюють штучно. Для цього використовують дві основні технології:
- HPHT – метод високого тиску та високої температури. Він відтворює умови, близькі до природного формування алмазів у надрах Землі;
- CVD – хімічне осадження з газової фази. За цією технологією кристал росте поступово, шар за шаром, у спеціальній камері.
В обох випадках результатом стає кристал із тією самою основною хімічною формулою, що й у природного алмазу, тобто вуглець.
Чим відрізняються дорогоцінні камені
На око відрізнити лабораторний діамант від природного практично неможливо. Обидва мають твердість 10 за шкалою Мооса, а їхній блиск залежить передусім від якості огранювання.
Фахівці використовують гемологічні прилади та аналізують особливості росту кристала для розрізнення каменів.
Однак різниця все ж є. Їхнє походження, вартість і сприйняття на ювелірному ринку відрізняються. Основні відмінності можна порівняти за кількома критеріями:
|Критерій
|Природний діамант
|Лабораторний діамант
|Походження
|Формується в надрах Землі
|Вирощується в лабораторії
|Час утворення
|Мільйони або мільярди років
|Від кількох тижнів до місяців
|Хімічний склад
|Вуглець
|Вуглець
|Твердість
|10 за шкалою Мооса
|10 за шкалою Мооса
|Блиск і прозорість
|Залежать від якості каменю та огранювання
|Так само залежать від якості каменю та огранювання
|Зовнішній вигляд
|Не відрізняється від лабораторного на око
|Не відрізняється від природного на око
|Вартість
|Зазвичай дорожчий
|Зазвичай дешевший
|Визначення походження
|Потрібне спеціальне гемологічне обладнання
|Потрібне спеціальне гемологічне обладнання
|Екологічний вплив
|Пов'язаний із видобуванням
|Залежить від технології виробництва та джерела електроенергії
|Цінність для покупця
|Природне походження, рідкісність
|Доступніша ціна за тих самих основних властивостей
Який діамант обрати
Однієї відповіді на те, який діамант краще купувати, немає. Все залежить від вподобань людини.
Якщо на першому місці зовнішній вигляд, характеристики каменю та бюджет, лабораторний діамант може стати вигіднішим рішенням.
Природний діамант варто обирати тим, для кого важливе походження каменю. Однак варто враховувати, що за походження доведеться заплатити більше.
Перед купівлею потрібно врахувати кілька моментів:
- Якщо хочеться отримати більший камінь або кращі характеристики за ті самі гроші, варто розглянути лабораторний варіант;
- Якщо принципово важливо, щоб діамант був природним, лабораторний камінь не замінить його з погляду особистої цінності;
- Незалежно від вибору, слід перевірити сертифікат, у якому має бути зазначене походження каменю, а також його характеристики.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про швейцарську компанію, яка навчилася створювати діаманти з праху померлих людей. Для цього фахівці виділяють із праху вуглець, поміщають його разом із крихітним кристалом-зародком у спеціальну установку та за допомогою високого тиску й температури вирощують алмаз.
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