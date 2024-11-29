Трамп спровокував подорожчання валюти країни, якій погрожував новими митами

Дональд Трамп, який готується до вступу на посаду президента США, провів розмову з лідеркою Мексики. Це призвело до змін на валютному ринку Мексики.

Трамп спровокував зростання курсу мексиканського песо

Національна валюта Мексика зростає в ціні після нових заяв Дональда Трампа, який наприкінці січня почне виконувати обов'язки президента США. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Дональд Трамп заявив, що він провів продуктивну розмову з президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум. Завдяки цьому мексиканський песо відновив деякі позиції на ринку, які валюта втратила на початку тижня. Нагадаємо, що американський політик планує запровадити тарифи на імпортні товари з Канади, Мексики та Китаю.

Цікаво! Розмову з Трампом також прокоментувала лідерка Мексики. Клавдія Шейнбаум заявила, що після спілкування залишилися розбіжності в підходах до таких ключових питань, як міграція.

Загалом курс песо зріс на 1,5% щодо долара під час ранкових торгів у Лондоні 28 листопада. Мексиканський песо показав найкращий результат серед валют країн, які розвиваються. На момент створення цього матеріалу, песо продовжує зміцнювати позиції. Наразі курс торгується на рівні 20,4 песо за долар, за даними Google Фінанси.

Проте тиждень національна валюта Мексики завершує зі спадом на рівні 0,25%. Аналогічну динаміку фіксували загалом протягом листопада. За місяць грошова одиниця втратила в ціні 1,70%.