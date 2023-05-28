Позитивна динаміка та нові трендові монети: головні зміни на ринку криптовалют за тиждень

За останні 7 днів вартість більшості криптовалют зросла. Крім того, змінився перелік монет у трендах. Про основні зміни на ринку цифрових активів – розповідаємо у новому матеріалі 24 Каналу

Загальна капіталізація ринку криптовалют, на момент створення матеріалу, становить 1,15 трильйона доларів, за даними CoinMarketCap. За останні 24 години цей показник виріс на 2,15%.

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Головні зміни на ринку криптовалют за 7 днів

Станом на 28 травня, курс біткойна зупинився на рівні 27 610 доларів за монету. Ринкова капіталізація флагмана ринку криптовалют становить 535,45 мільярда доларів, за даними CoinDesk.

Максимально ця криптовалюта коштувала майже 69 тисяч доларів. Цей рекорд зафіксували у листопаді 2021 року. За останній тиждень біткойн подорожчав на 2,69%, повідомляє CoinMarketCap.

Курс Ethereum – другої за популярністю монети на ринку – коливається на рівні 1851 долара за монету. Пікова вартість Ethereum становила понад 4865 доларів за монету. Її ринкову капіталізацію оцінюють у 222,47 мільярда доларів, інформує CoinDesk. За останні 7 днів ціна цифрової монети виросла на 2,47% змінилася, згідно з даними CoinMarketCap.

Динаміка інших криптовалют на ринку:

Ціна Dogecoin зупинилася на рівні 0,07298 долара . За минулі 7 днів токен подорожчав на 0,85% ;

зупинилася на рівні . За минулі 7 днів токен подорожчав на ; Вартість криптовалюти Cardano становить 0,3785 долара за монету. За тиждень ця монета виросла в ціні на 4,96% ;

становить за монету. За тиждень ця монета виросла в ціні на ; Курс цифрової монети Solana торгується на рівні 20,86 долара. За тиждень криптовалюта подорожчала на 4,50%.

CoinDesk Market Index на цю мить досягнув позначки у 1216, інформує однойменний портал. За тиждень індекс виріс на 2,45%.

Тренди та прогноз

Крім того, до першої трійки у трендах входять такі монети, згідно з даними порталу CoinMarketCap:

Pepe (- 2,66%);

PancakeSwap (+ 3,32%);

The Simpsons Inu (- 7,94%).

На початку травня 2023 року маловідомий токен Pepe різко злетів у ціні та досягнув одного із перших своїх рекордів на ринку всього через 17 днів після створення. Вартість монети злетіла на 7000% та досягла капіталізації на рівні 1,8 мільярда доларів.

Крім того, Ілон Маск нещодавно заявив, що не варто робити ставку на Dogecoin. Цікаво, що у минулому мільярдер навпаки підтримував цю цифрову монету.