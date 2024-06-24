Падіння цін на криптовалюти почалося, оскільки інвестори почали більш обережно ставитися до ризикових активів.

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Що відбувається з біткойном

За останні 24 години флагман ринку криптовалют – біткойн – впав в ціні на 5,19% та торується на рівні 60 995 доларів за монету, згідно з даними CoinMarketCap. Нагадаємо, що у середині квітні ця криптовалюта зафіксувала новий історичний рекорд на ринку – майже 74 тисяч доларів за монету на тлі зростання попиту через схвалення спотових біржових фондів у США.

Старший ринковий аналітик FxPro заявив, що як і раніше не помітно технічно важливих рівнів підтримки в районі 60 тисяч доларів. За його словами, далі "ведмедям" на ринку, які активізуються під час знецінення активів, буде не так просто. Експерт також підмітив, що наступний чутливий рівень для монети коливається на рівні 58 тисяч доларів.





Як змінилася вартість біткойна за 12 місяців:

За 5 днів криптовалюта подешевшала на 8,37%;

Спад за місяць оцінили у 11,81%;

Протягом 3 місяців біткойн подешевшав на 14,03%;

З початку 2024 року цифрова монета подорожчала на 45,26%;

Тоді як у річному розрахунку монета додала в ціні майже на 102%, згідно з даними Market Watch.

Як змінився курс Ethereum

Друга за популярністю монета на крипторинку – Ethereum – також демонструє від'ємну динаміку на ринку. Цифрова монета подешевшала на трохи більше, ніж 5% за 24 години та торгується на рівні 3314 доларів за штуку.

Нагадаємо, у 2024 році Комісія з цінних паперів та бірж США зробила перший крок до схвалення спотових біржових фондів для Ethereum. Остаточне вирішення цього питання очікують до кінця літа. Напередодні рішення американського регулятора, курс Ethereum наблизився до історичного максимуму.

Динаміка Ethereum за 12 місяців:

За останні 5 днів криптовалюта впала в ціні на 5,69%;

Протягом 1 місяця монета подешевшала на 14,76%;

За 3 місяців спад для цифрової монети оцінили у 8,67%;

З січня 2024 року цифрова монета подорожчала на 44,90%;

За 12 місяців Ethereum виріс у ціні майже на 79%, згідно з даними Market Watch.

Від'ємну динаміку на крипторинку фіксують й мені цифрові монети. Зокрема, криптовалюта Solana подешевшала на 5,44%, монета Cardano впала в ціні на 3,78%. Тоді як Dogecoin подешевшав на 5,74%, згідно з даними CoinMarketCap. Загалом капіталізація ринку криптовалют зменшилася на 4,69% до 2,24 трильйона доларів за останню добу.