Масштабний обвал юаня: чому китайська валюта зафіксувала найгірший день за рік

Фондові біржі у Китаї відновили свою роботу після тижневої перерви. Того ж дня юань зафіксував серйозний обвал на ринку. Це також вдарило по інших валютах.

Юань зафіксував найгірший день на ринку за рік

Китайський юань різко впав в ціні у вівторок, 8 жовтня. Китайська валюта зафіксувала найгірший день за понад рік, пише Bloomberg. Крім того, падіння юаня негативно вплинуло на низку інших валют.

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Юань впав на 0,9% стосовно долара США. Це найбільше денне падіння грошової одиниці з червня 2023 року. Валюта ослабла частково через повернення інвесторів зі святкування "Золотого тижня" у Китаї. Під час перерви офшорний юань втратив понад 1% від своєї вартості.

До теми! Знецінення юаня також послабили настрої щодо австралійського долара та південнокорейської вони.

Нагадаємо, що наприкінці вересня юань подорожчав щодо долара до пікового рівня за понад рік. Таким чином, ринок відреагував на рішення влади Китаю про запровадження потужних економічних стимулів.