Січень проти вересня: скільки коштує 100, 500 та 1000 євро в Україні
Євро – це одна із найпопулярніших валют серед українців. Проте курс єдиної валюти Єврозони з початку 2024 року суттєво зріс. Відповідно потрібно враховувати, що за бажану суму в євро доведеться заплатити більше.
Курс євро в Україні
Перш за все варто додати, що євро починає новий тиждень на ринку зі зростання. Вартість валюти зросла як в обмінниках, так і в банках.
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Курс євро станом на 16 вересня 2024 року:
- НБУ встановив курс євро на рівні 49,79 гривні;
- Банки в Україні в середньому продають євро за курсом на рівні по 46,19 гривні, а купують – за 45,60 гривні, інформує "Мінфін";
- В обмінниках євро купують по 45,81 гривні, а продають – по 46,30 гривні, за даними finance.ua.
При цьому валюта Єврозони суттєво подорожчала з початку року. Зокрема, 1 січня 2024 року євро коштувало, за даними Нацбанку, 38,95 гривні. Тоді як середній курс валюти у банках коливався на рівні 42,15 гривні для купівлі та 43,10 гривні для продажу євро. На готівковому ринку євро у січні коштувало 43,16 гривні (купівля) та 42,21 гривні (продаж).
Відповідно вартість 100, 500 та 1000 євро за майже 9 місяців поточного року суттєво зросла. Порівняємо, скільки потрібно було заплатити за вище згадані суми в євро на початку січня, а скільки – у середині вересня:
- У банках 100 євро на початку 2024 року коштували 4310 гривень, 500 євро – 21 550 гривень, а 1000 євро – 43 100 гривень. Станом на 16 вересня українцям доведеться заплатити 4619 гривень, 23 059 гривень та 46 190 гривень відповідно;
- Обмінники 100 євро у січні продавали за 4212 гривень, 500 євро – 21 060 гривень, 1000 євро – 42 120 гривень. У середині вересня 2024 року за аналогічні суми доведеться заплатити 4630 гривень, 23 150 гривень та 46 300 гривень відповідно.