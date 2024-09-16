Січень проти вересня: скільки коштує 100, 500 та 1000 євро в Україні

Євро – це одна із найпопулярніших валют серед українців. Проте курс єдиної валюти Єврозони з початку 2024 року суттєво зріс. Відповідно потрібно враховувати, що за бажану суму в євро доведеться заплатити більше.

Курс євро в Україні

Перш за все варто додати, що євро починає новий тиждень на ринку зі зростання. Вартість валюти зросла як в обмінниках, так і в банках.

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Курс євро станом на 16 вересня 2024 року:

НБУ встановив курс євро на рівні 49,79 гривні;

Банки в Україні в середньому продають євро за курсом на рівні по 46,19 гривні, а купують – за 45,60 гривні, інформує "Мінфін";

В обмінниках євро купують по 45,81 гривні, а продають – по 46,30 гривні, за даними finance.ua.

При цьому валюта Єврозони суттєво подорожчала з початку року. Зокрема, 1 січня 2024 року євро коштувало, за даними Нацбанку, 38,95 гривні. Тоді як середній курс валюти у банках коливався на рівні 42,15 гривні для купівлі та 43,10 гривні для продажу євро. На готівковому ринку євро у січні коштувало 43,16 гривні (купівля) та 42,21 гривні (продаж).

Відповідно вартість 100, 500 та 1000 євро за майже 9 місяців поточного року суттєво зросла. Порівняємо, скільки потрібно було заплатити за вище згадані суми в євро на початку січня, а скільки – у середині вересня: