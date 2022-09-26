Євро та фунт обвалились до рекордного максимуму щодо долара

Курс євро щодо долара опустився до 20-річного мінімуму. Що стосується фунта, то його обвал пов'язаний з побоюванням трейдерів стосовно економічного плану нового уряду в країні.

Стрімке падіння фунта

Трейдери серйозно побоюються напруження у фінансовому секторі, котре може бути пов'язане з економічним планом нового уряду Великої Британії. Також варто зауважити, що стрімке падіння фунта допомогло долару США досягти нового максимуму за два десятиліття проти кошика основних валют.

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Фунт впав, 23 вересня, на 4,9% до історичного найнижчого рівня в 1,03 долара, а потім стабілізувався близько 1,05 долара, що на 2,9% нижче закриття попередньої сесії.

Це сталось через заяву нового очільника Мінфіну Квасі Квартенга. Він оголосив про історичне зниження податків внаслідок найбільшого збільшення запозичень з 1972 року.

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Що відбувається з євро

Що стосується курсу євро щодо долара, то він також досяг нового мінімуму. Все через так звані "тліючі" побоювання рецесії у зв'язку з енергокризою на тлі російської агресії та війни в Україні.

Євро впало до 0,95 долара, але потім трохи відігравши падіння, знизившись на 0,71% до 0,96 долара.

Індекс долара щодо інших валют

Також, долар продовжив своє відновлення стосовно єни.

Індекс долара, до кошика якого входять фунт стерлінгів, євро та єна, досяг 114,58 вперше з травня 2002 року, а потім знизився до 114,02, що на 0,78% вище, ніж наприкінці минулого тижня.

Зміцнення долара значною мірою було пов’язане з інтенсивним розпродажем фунта стерлінгів,

– зауважив експерт Сактіанді Супаат з Maybank.