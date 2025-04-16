Євро дорожчає найшвидшими темпами за 15 років, але це ще не кінець

Євро стрімко зміцнює позиції на ринку, дорожчає найшвидшими темпами за багато років. Крім того, валюта виграє від ослаблення долара на ринку.

Курс євро – долар на шляху до нового рекорду

Курс євро зростає найшвидшими темпами за 15 років. Ба більше, валюта може досягнути нового статусу на ринку, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Крім того, єдина валюта Єврозони досягла пікового рівня за кілька років.

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Зокрема, трейдери уже прогнозують зростання курсу євро до 1,20 долара. У Mizuho International Plc вважають, що валюта може досягнути цього рівня за кілька місяців. Водночас стратеги поспішають оновити власні прогнози.

До теми! На момент створення цього матеріалу, курс євро торгується на рівні 1,136 долара, за даними Google Фінанси. З початку 2025 року курс євро зріс на майже 10%.

До того ж наприкінці минулого тижня курс євро до долара зріс до максимуму за три роки. Євро зміцнює позиції на ринку, оскільки економічна невизначеність, спричинена тарифною політикою США, поставила під сумнів традиційну роль долара на ринку. Зокрема, йдеться про статус долара, як валюти-притулку. Нагадаємо, що очільник банку JPMorgan Chase заявив, що тарифна політика Трампа – це головна загроза для авторитету США у світі.

Фактично євро стає головним бенефіціаром ослаблення позицій долара США на ринку. Річ у тому, що інвестори переосмислюють роль долара у глобальній фінансовій системі. Стартом цього процесу стало рішення президента США запровадити масштабні мита. Крім того, Дональд Трамп вивів торгову війну з Китаєм на новий рівень.