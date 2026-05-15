Чи знизили обмінники ціну валюти після подешевшання долара

У п'ятницю, 15 травня, офіційний курс долара в Україні становить 43,95 гривні, а євро – 51,43 гривні. Наприкінці тижня ціни в банках та обмінниках для громадян також дещо змінилися.

Який курс валюти в банках? Станом на ранок 15 травня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,75 гривні (без змін), а продаж по 44,19 гривні (без змін).

Купівля євро проходить по 51,20 гривні (-5 копійок), а продаж – по 51,80 гривні (-5 копійок). Дивіться також 100 доларів із портретом Трампа – чи може президент США з'явитися на грошах Що з вартістю валюти на чорному ринку? Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,94 гривні (+4 копійки), а продаж – по 43,93 гривні (-2 копійки).

Натомість купівля євро проходить по 51,50 гривні (-10 копійок), а продаж – по 51,67 гривні (-11 копійок). Який курс в обмінниках? За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,51 гривні (+9 копійок), а продають – по 43,89 гривні (без змін).

Євро купують по 51,33 гривні (-7 копійок), а продають – по 51,80 гривні (-5 копійок). Хто контролює курс валюти? В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що стабільність курсу долара в Україні насамперед залежить від стратегії Нацбанку. Режим "керованої гнучкості" унеможливлює різкі стрибки показників, адже інтервенції державного регулятора вирівнюють попит і пропозицію на ринку валюти. Окрім того, суттєвий вплив має монетарна політика, зокрема щодо облікової ставки. Нацбанк підтримує гривню за допомогою підвищення привабливості депозитів у національній валюті.