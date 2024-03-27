На валютному ринку України фіксують тенденцію‚ яка може спровокувати серйозні зміни. В епіцентрі подій опинилася офіційна валюта країн Єврозони.

В Україні фіксують зростання частки валютних угод з євро. Для прикладу‚ обсяг операцій з купівлі безготівкової валюти уже впритул наблизився до 50%

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Євро посилює позиції на валютному ринку України

На цьому фоні‚ в учасників ринку зростає потреба у розрахунку індикатора довідкового значення курсу гривні до євро на міжбанку станом на 12 годину. Наразі такий показник є лише для американського долара. Крім того‚ долар залишається основною курсоутворюючою валютою в Україні.

‚ у Нацбанку не виключають‚ що у досить недалекому майбутньому на порядок денний можуть винести питання щодо прив'язки курсу гривні до євро замість долара США.

На ситуацію на валютному ринку впливає не лише поточна тенденція зі збільшенням частки валютних угод в євро‚ а й євроінтеграційні прагнення України. Станом на 27 березня 2024 року‚ вартість іноземних валют коливається на таких рівнях‚ згідно з даними НБУ:

Долар США коштує 39‚34 гривні;

Євро торгується на рівні 42‚69 гривні.

Додамо‚ що у 2023 році НБУ виступив із заявою, що Україна навіть після вступу до Євросоюзу, найімовірніше, не буде відмовлятися від власної національної валюти на користь євро.