Обмінники можуть "гратися" з курсом: якими будуть долар і євро на початку травня

На початку травня ринок залишатиметься під впливом політики Нацбанку. Саме дії регулятора, зокрема валютні інтервенції, мають не допустити різких курсових коливань.

Якою буде ситуація на початку травня?

Світові ціни на пальне, як ключовий орієнтир для українських імпортерів, можуть залишатися вагомим фактором тиску. Деталі розповів 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Достеменно невідомо, як довго триватиме напруга на Близькому Сході і якою буде вартість пального. Зважаючи на це, банкір припустив таку ситуацію на міжбанку:

попит перевищуватиме пропозицію на 10 – 15% (хоча зазвичай у квітні – травні ринок збалансованіший, а розрив не перевищує 5 – 7%);

тож Нацбанк активніше застосовуватиме валютні інтервенції, обсяг яких може сягнути 800 – 900 мільйонів доларів.

Водночас готівковий ринок залишатиметься більш збалансованим за співвідношенням попиту і пропозиції. Курси для українців формуватимуть з орієнтиром на міжбанк, але з урахуванням маржі.

Але це не виключає ситуативних коливань: обмінники можуть "розігрувати" ажіотаж, підвищуючи курси продажу. Якщо ж підстав для цього бракуватиме, вони можуть занижувати курс купівлі.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ У цьому контексті варто підкреслити: наразі відсутні будь-які ознаки дефіциту валюти, надмірний попит відчутній, а відтак – черг біля обмінників не спостерігатимемо.

Отже, протягом тижня 4 – 10 травня ціна долара коливатиметься в межах 43,75 – 44,35 гривні, без особливих підстав для стрімкого подорожчання або здешевлення.

Яким буде курс євро в Україні?



Натомість курс євро для українців традиційно залежатиме від динаміки пар євро-долар і гривня-долар, тож на нього й надалі впливатиме ситуація на Близькому Сході.

Період відносної стабілізації, тобто "млявого перемир'я", може дещо вирівняти співвідношення світових валют. Основні котирування євро до долара очікують у межах 1,16 – 1,18.

За попереднім прогнозом, очікувана амплітуда вартості євро на початку травня в Україні становитиме 50,5 – 52,5 гривні.

Однак вгадати сценарій досить важко: ризики воєнного загострення, що майже "автоматом" зміцнить долар, залишаються актуальними,

– наголосив експерт.

Нагадаємо, в коментарі 24 Каналу політичний консультант Олександр Антонюк припустив, що Дональд Трамп сподівався закінчити військову операцію на Близькому Сході значно раніше, скинувши режим в Ірані. Однак тепер постала загроза повторити "історію з Афганістаном", яка тривала аж 20 років.

Характеристики ринку з 4 по 10 травня: