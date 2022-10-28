Новий поворот на ринку валют: як і чому змінилися позиції долара, фунта та євро

Американський долар повернувся до зростання на ринку. Який фактор відіграв ключову роль на торгах – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США у четвер, 27 жовтня, повернувся до зростання. Позиції долара підсилюють позитивні дані щодо динаміки економіки США у третьому кварталі 2022 року.

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Позиції долара США на ринку

На момент створення цього матеріалу, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 110,58, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник виріс на 0,80%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгуються на рівні 110,57 згідно з даними WSJ. Від початку сесії цей показник виріс на 0,79%. Актуальні дані щодо WSJ Dollar Index за останній рік:

За останній місяць цей показник втратив 1,51%;

За 3 місяці Індекс посилив позиції на 3,96%;

Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 15,21%;

Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 18,45%.

Як змінилися позиції інших валют

Фунт знову повернувся до падіння після двох днів зростання, яке фіксували на фоні призначення нового прем'єр-міністра у Великій Британії. Йдеться про спад на рівні 0,24%, інформує CNBC.

Євро подешевшав більше ніж на 1% після рішення Європейського центробанку про чергове підняття ставки. Валюта знову впала нижче позначки паритету проти долара, за даними Reuters. ЄЦБ також попереджає про похмурі перспективи для Єврозони.

Аналогічну динаміку продемонструвала і японська єна, яка подешевшала на 0,04%. Нагадаємо, що недавно японська нацвалюта обвалилася до мінімуму за понад 32 роки.

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Більше про актуальну ситуацію на ринку:

На сьогоднішніх торгах котирування коливалися в діапазоні 109,54 - 110,62, згідно з Yahoo!Finance;

згідно з Yahoo!Finance; Нові дані показали, що найбільша економіка світу – США – у третьому кварталі відновлювалася більше, ніж очікували, за даними CNBC;

ВВП США виріс на 2,6%, покравши край двом поспіль скороченням квартального виробництва. Ця динаміка дуже хвилювала експертів, які розглядали сценарій із початком рецесії;

У Citigroup вважають, що долар буде зміцнювати позиції на ринку поки буде тривати економічний спад, адже за таких умов саме ця валюта стає "найбезпечнішим притулком".

Додамо, що офіційна грошова одиниця США та ключова валюта для світової торгівлі цього року досягла нового максимуму за 20 років – 114,78.