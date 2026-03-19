Чи справді долар дешевшає: який курс для українців пропонують обмінники

У четвер, 19 березня, офіційний курс долара в Україні становить 43,89 гривні, а євро – 50,52 гривні. Утім, для обміну валюти банки й обмінники встановлюють окремі курси для населення.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 19 березня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,75 гривні (+3 копійки), а продаж по 44,25 гривні (без змін).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,23 гривні (+5 копійок), а продаж – по 44,30 гривні (без змін).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,71 гривні (-2 копійки), а продають – по 44,45 гривні (+4 копійки).

Що може врятувати гривню від знецінення?

У березні українська валюта перебуває під тиском і послаблюється, хоч і в контрольованому Нацбанком режимі.

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу економіст Олег Пендзин розповів, що покращити ситуацію міг би кредит від ЄС на 90 мільярдів євро. Однак оскільки надання позики наразі заблоковане Угорщиною, наслідки затримки надходження коштів можуть стати помітними в Україні вже за місяць.

До слова, три європейські країни не беруть участі у фінансуванні проєкту – Словаччина, Угорщина та Чехія.