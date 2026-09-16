Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у четвер, 17 вересня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,60 гривні (тобто -4 копійки проти 16 вересня);

(тобто -4 копійки проти 16 вересня); євро – 51,45 гривні (тобто -6 копійок проти 16 вересня).

Цікаво, що влітку обидві валюти оновили історичні максимуми в Україні. Долар 11 червня подорожчав до рекордних 44,98 гривні за офіційним курсом, а євро 24 серпня сягнуло 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 16 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,42 гривні (без змін), а продаж по 44,92 гривні (без змін).

, станом на вечір 16 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по (без змін), а продаж по (без змін). Купівля євро проходить по 51,32 гривні (+1 копійка), а продаж – по 51,96 гривні (+1 копійка).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,85 гривні (+2 копійки), а продаж – по 44,91 гривні (+2 копійки).

(+2 копійки), а продаж – по (+2 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,84 гривні (+2 копійки), а продаж – по 52 гривні (-2 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,41 гривні (+1 копійка), а продають – по 44,84 гривні (+3 копійки).

(+1 копійка), а продають – по (+3 копійки). Євро купують по 51,62 гривні (+1 копійка), а продають – по 52,20 гривні (без змін).

Нагадаємо, важливою подією для валютного ринку 17 вересня стане засідання щодо облікової ставки Нацбанку.

Як пояснювала 24 Каналу член правління та директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, збереження показника на рівні 15,5% означатиме продовження жорсткої монетарної політики: висока дохідність гривневих депозитів та ОВДП допомагає утримувати кошти в нацвалюті й стримувати надмірний попит на долари та євро.

Водночас різкої реакції курсу на саме рішення може й не бути, оскільки учасники ринку частково враховують очікуваний сценарій заздалегідь. Тож цілком ймовірно, що значно більшу роль відіграватимуть сигнали щодо подальших кроків регулятора.