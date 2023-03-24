Після суттєвих спадів та злетів: як долар США та інші валюти завершують тиждень

Долар повернувся до зростання, тоді як його конкуренти фіксують різносторонню динаміку. Про останні зміни та огляд ринку валют – читайте на Фінанси24.

Останні зміни на ринку

У п'ятницю, 24 березня, Індекс долара США виріс на 0,60% до 103,24, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 102,50 – 103,26.

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Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років;

Крім того, це найкращий результат за За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 97,68, за даними CNBC.

Під час нової торгової сесії американський долар залишається стабільним. Водночас позиції валюти коливаються поблизу мінімуму за 7 тижнів, оскільки нервозність навколо банківського сектору тримала інвесторів у напрузі.

Водночас трейдери сприйняли натяки Федерального резерву щодо паузи політики з підвищенням ставки, пише CNBC. Попередній антирекорд для грошової одиниці зафіксували два дні до цього, коли вона впала до найнижчого рівня за останні 5 тижнів.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Динаміка інших валют

Офіційна валюта країн Єврозони – євро – відійшла від пікового рівня за 7 тижнів з падінням на 0,03%. Схожу динаміку демонструє й британський фунт.

Ця валюта зафіксувала спад на 0,08%. Нагадаємо, що 23 березня фунт також досягнув найкращих позицій за 7 тижнів. Японська єна посилила позиції на 0,34%, наблизившись до максимуму за 6 тижнів.