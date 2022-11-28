Актуальна динаміка ключової валюти для світової торгівлі: що відбувається на ринку

Долар США мінімально зміцнив позиції проти кошика з 6 інших валют. Проте протягом останніх тижнів котирування Індексу долара дешевшали. Більше про це – читайте у матеріалі 24 каналу.

Котирування Індексу долара США демонструють позитивну динаміку на ринку. Загалом протягом останніх тижнів долара слабшає на ринку. Оскільки очікують, що Федеральна резервна система США найближчим часом сповільнить темпи підняття ставок.

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Цю думку підтверджують протоколи з попереднього засідання американського центробанку. Нагадаємо, що політику ФРС багато в чому формує рівень інфляції в країні, пише CNBC. Загалом долар є основною валютою для світової торгівлі, а також зберігає за собою статус головної резервної валюти у глобальному вимірі.

Динаміка долара США на ринку

Під час торгів у понеділок, 28 листопада, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 106,48, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,49%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 94,63, згідно з даними CNBC.

Додамо, що у листопаді 2022 року зафіксували найбільший дводенний обвал Індексу долара США за майже 14 років.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Динаміка інших валют

Японська єна зміцнила свої позиції на ринку. Курс в азійській країні зупинився на рівні 138,98 єни за долар. Під час торгової сесії цей показник навіть опустився до 137,57 єни за долар США, що є найнижчим курсом з кінця серпня. Євро подорожчало на 0,33% проти долара, досягнувши найвищого рівня з кінця червня.

Більше фактів про динаміку долара США: