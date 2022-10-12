Долар продовжує зміцнювати позиції: чи готовий центробанк США змінити свій план

Долар продовжує зміцнювати позиції стосовно кошика з 6 інших валют. Як змінилися показники котирувань Індексу долара США на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США у середу, 12 жовтня, продовжує демонструвати позитивну динаміку на ринку.

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Актуальні позиції долара США

На момент створення цього матеріалу, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 113,29, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,05%. Індекс почав день на рівні 113,05. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Паралельно котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) коливаються на рівні 113,29, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник зміцнив позиції на 0,06%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:

За останній місяць цей показник виріс на 3,31%;

За 3 місяці Індекс посилив позиції на 4,94%;

Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 18,05%;

Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 20,42%.

Ситуація на валютному ринку

Американський долар різко зміцнював позиції щодо кошика з 6 валют основних торгових партнерів США з початку 2022 року. Протягом кількох тижнів динаміка переважно була від'ємною.

Цього тижня Індекс долара США повернувся до зміцнення своїх позицій на ринку. Загалом котирування з початку торгової сесії коливалися в діапазоні 113,05 – 113,59, згідно з Yahoo!Finance. За даними Reuters, долар США також підтримують такі фактори як:

Стійкість американського ринку праці;

Очікування подальшого підвищення процентних ставок, що підтвердили у Федеральному резерві, згідно з CNBC.

Також трейдери прогнозують, що інфляція у США і досі залишається на досить високому рівні. Скоро мають оприлюднити свіжі дані.

Додамо, що грошова одиниця США та ключова валюта для світової торгівлі зовсім недавно коливалася на рівні нового максимуму за 20 років – 114,78